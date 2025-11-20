Desde pitutos hasta quiebre con jugadores: Las señales que marcan la salida de Marcelo Bielsa de Uruguay

Marcelo Bielsa enfrenta su peor momento en la selección de Uruguay. La última derrota por 5-1 ante Estados Unidos marcó el término de toda su cuenta de ahorro y el hincha celeste ya exige su salida del cargo.

“No jugamos a nada”, fue el reclamo de los fanáticos tras el pitazo final en el cierre de la fecha FIFA. Incluso fanáticos chilenos tuvieron que salir al paso para defender al “Loco”.

Pero el tema va más allá. Imágenes publicada tras el pitazo final mostraron al DT de 70 años distante con sus jugadores y ni saludó a los directivos que estaban esperándolo en camarines. La polémica crece ya que para la tarde de este jueves realizará una conferencia de prensa.

En primera instancia se dice que aclarará lo ocurrido ante Estados Unidos. Aunque otros recuerdan, por ejemplo lo que hizo en Chile, y cuando no se sintió cómodo en el cargo decidió dar un paso al costado y finalizar con su contrato.

La señal de la salida de Marcelo Bielsa

Tal como se mencionó, Marcelo Bielsa dejó la selección chilena en conferencia de prensa. Pero esto también lo repitió cuando finalizó su proceso con el Marsella y en el Athletic Bilbao. Mismo operativo para renunciar a la selección de Argentina.

“Me quedé sin las energías que demanda este cargo”, repitió cada vez que decidió finalizar con su proceso antes de lo estipulado detalla El País de Uruguay.

Ahora también se suman diversos motivos en la salida definitiva de Bielsa. El periodista Luis Fregossi apuntó a que los pitusos le pasaron la cuenta al rosario. “Por lo que me dijo un alto dirigente del centro de entrenamiento del Uruguay , factor de conflicto importante fue la presencia de la hermana de Marcelo Bielsa! Ella es su manager y tuvo varios encontronazos con los empleados del predio”, detalló en La Jugada del Día.

Por su parte Ignacio Oviedo apuntó a que Bielsa fue terco en su mandato. “Destruyó TODA la Selección Uruguaya solamente por no escuchar y tener el don de Dictador (es solo lo que él dice y si pensas distinto te vas)”, sentenció.

