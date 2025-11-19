Es tendencia:
“Me hago responsable”: la brutal reacción de Marcelo Bielsa tras goleada de EEUU a Uruguay

Uruguay de Marcelo Bielsa cerró su 2025 con una cara preocupante: fue goleado por Estados Unidos por 5-1 y esto dijo el DT.

Por Javiera García L.

Uruguay de Bielsa fue goleado por Estados Unidos
© Getty ImagesUruguay de Bielsa fue goleado por Estados Unidos

Uruguay sufrió una estrepitosa caída frente a Estados Unidos en su última presentación de 2025. El equipo que dirige Marcelo Bielsa fue goleado por los norteamericanos en Tampa, donde recibió cuatro goles en el primer tiempo y otro en el segundo para caer por 5-1.

La Celeste venía de empatar sin goles ante México y empieza a sumar muchas dudas con estos amistosos de preparación frente a los anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

La prensa del país no escondió la vergüenza. “Un papelón: Uruguay en crisis futbolística a siete meses del Mundial 2026 y una goleada que no es aislada“, tituló El País. “La selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza“, sumó El Observador.

Por su lado, el Loco no culpó a nadie más que a sí mismo. “Me hago responsable. Esta derrota es un argumento para hacer una crítica muy grande a mi gestión“, partió diciendo el entrenador de Uruguay en conferencia de prensa, donde dejó una brutal reflexión de lo ocurrido.

Marcelo Bielsa reacciona a la paliza de Estados Unidos a Uruguay

“Si hay algo que se mantuvo es la fiereza competitiva de los jugadores uruguayos, que es algo histórico. No pasa por eso; pasa por proponer un funcionamiento con el que superes al rival. Y no lo estamos logrando“, opinó Marcelo Bielsa.

“Es un problema de utilización y de gestión de los recursos con los que cuenta la selección uruguaya, y de ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra el grupo secundario de Estados Unidos”, lanzó después el Loco.

