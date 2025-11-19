Uruguay sufrió una estrepitosa caída frente a Estados Unidos en su última presentación de 2025. El equipo que dirige Marcelo Bielsa fue goleado por los norteamericanos en Tampa, donde recibió cuatro goles en el primer tiempo y otro en el segundo para caer por 5-1.

La Celeste venía de empatar sin goles ante México y empieza a sumar muchas dudas con estos amistosos de preparación frente a los anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

La prensa del país no escondió la vergüenza. “Un papelón: Uruguay en crisis futbolística a siete meses del Mundial 2026 y una goleada que no es aislada“, tituló El País. “La selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza“, sumó El Observador.

Por su lado, el Loco no culpó a nadie más que a sí mismo. “Me hago responsable. Esta derrota es un argumento para hacer una crítica muy grande a mi gestión“, partió diciendo el entrenador de Uruguay en conferencia de prensa, donde dejó una brutal reflexión de lo ocurrido.

ver también Marcelo Bielsa se declara enemigo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026

Marcelo Bielsa reacciona a la paliza de Estados Unidos a Uruguay

“Si hay algo que se mantuvo es la fiereza competitiva de los jugadores uruguayos, que es algo histórico. No pasa por eso; pasa por proponer un funcionamiento con el que superes al rival. Y no lo estamos logrando“, opinó Marcelo Bielsa.

Publicidad

Publicidad

“Es un problema de utilización y de gestión de los recursos con los que cuenta la selección uruguaya, y de ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra el grupo secundario de Estados Unidos”, lanzó después el Loco.