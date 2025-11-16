Se supone que sería un amistoso más. Estados Unidos y Paraguay jugaron un amistoso en Filadelfia, específicamente en el Subaru Park, donde los locales se impusieron a los guaraníes.

Los norteamericanos se colocaron encima de manera temprana. Fue a través de Giovanni Reyna, quien a los 4′ puso arriba a Estados Unidos, con un cabezazo tras una tole tole en el área guaraní.

Sin embargo, pronto Alex Arce empató el luminoso, a los 10′. El jugador paraguayo recibió un centro a media altura en el área estadounidense y de palomita consiguió el 1-1. Por último, Folarin Balogun puso el definitivo 2-1 para los dueños de casa.

Feroz pelea

El resultado terminó pasando a segundo plano. No porque no fuera un partido vistoso, sino por lo que pasó sobre el final del partido, llamado amistoso. El protagonista de la polémica fue Gustavo Gómez y uno que terminó como perdedor fue Alex Freeman, a quien se pudo ver con la boca ensangrentada.

Todo empezó en el minuto 91′ entre ambos jugadores. El árbitro del encuentro pitó una falta y ambos tomaron el balón en sus manos, disputándoselo. Esto degeneró en una batalla campal entre ambas selecciones.

Las cámaras se quedaron con los empujones, golpes y corridas de futbolistas de ambos equipos, con participación de miembros de los bancos, sumándose para separar y algunos para agravar aún más la situación.

En el suelo: Freeman quedó en la lona | Getty Images

Mira el video del momento

