¿Qué tienen en común las selecciones de Chile, Perú, Bolivia y Venezuela? Varias cosas, en realidad. Quizás, que ninguna irá al Mundial, aunque altiplánicos y llaneros tienen posibilidades aún. Pero, lo que sí es común a las cuatro es que perdieron por 3-0 en la última fecha de Eliminatorias.

Difícil momento para estos cuatro combinados nacionales, pese a que uno de ellos tendrá una chance en el repechaje. La situación hace que se mire con cierta envidia lo que pasa en otras latitudes de Sudamérica, donde algunos recién lograron la clasificación directa.

Es el caso de Paraguay, elenco al que le bastaba un empate con Ecuador para meterse en el Mundial 2026. Fue un cero a cero prácticamente pactado el que le permitió a los guaraníes sacar la ventaja definitiva, aprovechándose de la caída de la Vinotinto, el único combinado que lo podía alcanzar.

Celebración y momento inédito en el festejo guaraní

La fiesta se desató en Asunción. El empate sin goles ante los de la mitad del mundo les permitió avanzar directamente al Mundial, por lo que la algarabía fue total tras el partido.

Fue allí que se vivió un momento hilarante. La cadena paraguaya, Tigo Sports, entrevistaba a hinchas al azar, para tener palabras sobre el resultado, cuando se encontró con la hija de Salvador Cabañas.

“Me hubiera gustado verlo jugar, sería muy lindo. Esta clasificación nos deja muy felices”, señaló Mia Cabañas, cuya identidad fue revelada por una amiga que se encontraba a su costado durante el móvil realizado en vivo.

¿Cuándo jugó Salvador Cabañas en Chile?

El delantero paraguayo fue el goleador del Torneo de Apertura 2003 en Chile. Jugaba en Audax Italiano, club en el que se desempeñó durante tres temporadas, a partir de 2001.