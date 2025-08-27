A Ricardo Gareca le preguntaron si el pisco era peruano o chileno: esto respondió

Es generalizado el aborrecimiento de Ricardo Gareca en Chile. El ex DT de la Selección Chilena salió de la banca de La Roja, pero solamente cuando se vio prácticamente obligado a hacerlo. Sostenido y aferrado, el Tigre se mantuvo en su cargo solamente por el alto precio que conllevaba su salida antes del fin de contrato.

El pegamento económico que lo fijaba a la banca de la Selección no habría sido nada de terrible, si no fuese por los pésimos resultados que su período llevo a cuestas. Además, no son pocos los que dicen que el pelilargo no era muy adepto al trabajo.

Sin embargo, las versiones sobre Ricardo Gareca cambian, una vez recorridos los 57 kilómetros que separan a Arica y Tacna. Al norte de nuestro país, en Perú, los recuerdos que dejó el Tigre son mucho más gratos. El técnico devolvió a la selección inca a un Mundial, tras 36 años de ausencia.

Ricardo Gareca responde para la galucha en Perú

Los peruanos aman a Ricardo Gareca. Es por ello que, cada vez que tienen la oportunidad, los periodistas saltan sobre su figura. En este caso, hablaremos del podcast Enfocados, donde le hicieron un ping pong al Tigre.

Varias elecciones entre dos o más posibilidades. Eligió a la selección más difícil mientras estaba en Perú: la Francia del Mundial 2018; la causa como su comida favorita peruana; y el repechaje perdido contra Australia como el momento más doloroso en la banca inca.

Sin embargo, lo que llamó la atención vino cuando le tocó elegir si el pisco era peruano o chileno. “Peruano”, dijo, cerrando los ojos, como sabiendo que lo que estaba diciendo era controvertido. Don Ricardo, las palabras que le dedicaban desde la galería durante todo el 2025, sí eran bien chilenas…

¿Cuál fue el rendimiento de Ricardo Gareca en la Selección Chilena?

Ricardo Gareca dejó la Selección Chilena tras 17 partidos dirigidos. De ellos, ganó cuatro, empató otros cuatro y perdió nueve, sumando un rendimiento general del 31,37%.