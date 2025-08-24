Es tendencia:
Hasta Arturo Vidal aplaudió a jugador de la Universidad de Chile

No siempre sucede, por lo que hay que resaltarlo. Arturo Vidal le hizo un reconocimiento al empeño de un jugador azul.

Por Jose Arias

Tal como ocurrió con Colo Colo justo en la previa del Centenario, Universidad de Chile vive momentos complejos, tras los incidentes en Avellaneda. Es por eso que, Gustavo Álvarez necesita reenfocarse en los desafíos y poner toda su concentración en lo que viene deportivamente para el Romántico Viajero.

Pero, no todo se define en el interior del plantel. También, depende del trabajo que cada jugador haga por su cuenta. Es por eso que algunos prefieren ocupar su tiempo fuera de las prácticas para mejorar.

Es el caso de Rodrigo Contreras. El Tucu está perfeccionando su estado físico y lo hace gracias a un reconocido preparador físico. Se trata de Juan Ramírez, sindicado como el responsable de que Héctor Tapia no llegara de interino en Colo Colo y cercano de Arturo Vidal.

Hasta Arturo Vidal lo aplaude: el video del Tucu Contreras

En un video subido a la cuenta de Instagram de Juan Ramírez, se puede ver al delantero de la Universidad de Chile haciendo trabajo físico en el Club Chicureo, al mando del PF de Vidal.

La cercanía del King es tal que, pese a que se trata de un jugador de la Universidad de Chile, el propio Arturo Vidal decidió reaccionar al video.

Fue en uno de los comentarios que el King puso aplausos para el Tucu, que no sumó minutos en la trágica tarde de Avellaneda, pero que anotó uno de los tantos del último duelo de la Universidad de Chile en la Liga de Primera, ante Unión Española.

¿Qué pasará con el partido entre Independiente y la Universidad de Chile?

Universidad de Chile espera la decisión de la Conmebol, tras la suspensión definitiva del duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los con pensamiento más positivo, creen que el Romántico Viajero será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final.

