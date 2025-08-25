Sin dudas, Iván Zamorano es de los mejores futbolistas chilenos de la historia. Bam-Bam conquistó corazones en Europa, México y, por supuesto, en nuestro país. Gran recorrido del ex jugador.

En su trayectoria, destaca su paso por el Real Madrid, equipo en el que se transformó en Pichichi de la Liga española. De hecho, le anotó un hattrick en la goleada por 5-0 de 1995.

Más allá de aquello, su llegada a España no se hizo inmediatamente vía el Real Madrid. Bam-Bam llegó, primero, al Sevilla, club en el que jugó entre 1990 y 1992, tras un paso de tres temporadas en el Saint Gallen de Suiza.

¿Por qué todos se ríen del acento “español” de Iván Zamorano?

Es por lo que sucedió cuando el ex goleador jugaba en el Real Madrid. En una entrevista, Iván Zamorano pidió “respeto” en medio de una tonada con claro acento español. El video sigue sacando risas entre los cibernautas.

Por ello, Iván Zamorano aprovechó de molestarse a sí mismo en el podcast de Arturo Vidal, El Reinado. Allí, el otrora goleador de la Selección Chilena dijo que hablaba varios idiomas. “Sé mexicano, argentino, español…“, bromeó.

Luego, para rematar el momento, hizo una pequeña pronunciación en “español de Madrid”. “Me cago en la hostia“, dijo, mientras Juan Ramírez y Arturo Vidal reían.

Momentazo: la compilación de acentos de Iván Zamorano

