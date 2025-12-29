Universidad de Chile empieza a armar el calendario para la temporada 2026y ya hay fecha para el regreso a los entrenamientos. Las vacaciones azules entran en su recta final y el plantel del Chuncho volverá a los trabajos el viernes 5 de enero.

Si bien Azul Azul aún no hace oficial el arribo de Francisco Meneghini como nuevo director técnico, Paqui ya tiene acuerdo con la U y el anuncio puede aparecer en cualquier momento.

En el CDA esperan que ese primer entrenamiento del 2026 esté comandado por Paqui Meneghini, quien reemplazará a Gustavo Álvarez tras su bullada y polémica salida de Universidad de Chile.

Por otro lado, en la U conformaron el primer amistoso de pretemporada: será contra Racing Club el domingo 18 de enero, desde las 19:00 horas, en el estadio Ester Roa de Concepción.

Cabe recordar que junto a la salida de Gustavo Álvarez, la U dejó partir a Ignacio Tapia, Mauricio Morales, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, a espera de definir el caso de Rodrigo Contreras.

En lo que respecta a la competencia oficial, la U ya tiene definido que el miércoles 4 de marzo enfrentará en partido único a Palestino, como local en el Estadio Nacional, por el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

De avanzar, la U o Palestino afrontarán cuatro competencias en la temporada, recordando que, además de la Liga de Primera y la Copa Chile, el fútbol nacional verá el nacimiento de la Copa de la Liga.