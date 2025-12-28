Universidad de Chile comenzará a organizar su nuevo plantel para la temporada 2026, de la mano del técnico Francisco Meneghini quien debe establecer su columna vertebral para el equipo.

Con la más segura salida de Cristopher Toselli, la U buscará un portero en el mercado de fichajes para que compita con Gabriel Castellón para ser el arquero titular de los azules, con una importante advertencia.

Todo, porque el espigado jugador arribó al cuadro bullanguero como el titular de la mano del técnico Gustavo Álvarez, algo que lo mantuvo desde el Huachipato que fue campeón.

Algo que, evidentemente, puede cambiar con el arribo de Paqui, quien deberá responder una gran interrogante en Universidad de Chile: ¿Quién será el arquero titular?

Gabriel Castellón venía siendo titular desde Huachipato con Gustavo Álvarez. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también La primera exigencia de Paqui Meneghini en U de Chile: ¡Bombazo del mercado de fichajes!

¿Castellón será titular con Paqui Meneghini?

Fue Danilo Díaz en radio ADN quien encendió la alarma en Universidad de Chile, teniendo en cuenta el mercado de fichajes que debe activar el cuadro azul para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

En esa línea se han puesto sobre la mesa los nombres de Gabriel Arias o de Sebastián Pérez para competir por el puesto, lo que puede cambiar el dueño de la portería.

“El escenario cambia de manera radical porque cambió el entrenador. Gabriel Castellón era el arquero de Gustavo Álvarez desde Huachipato, pero ahora hay que ver quién es el arquero de Francisco Meneghini”, explicó el periodista.

Una duda que debe ser resulta durante los próximos días, cuando la U vuelva a para iniciar la pretemporada el 5 de enero, de la mano de su nuevo entrenador al mando.

Publicidad