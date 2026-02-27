Arturo Vidal alzó la voz en Colo Colo a solo un par de días del Superclásico 199 ante Universidad de Chile. El King salió a conferencia de prensa en el Monumental, donde analizó este importante duelo desde varias aristas.

Una de ellas tiene que ver con la chance de que Fernando Ortiz se la juegue por alinear en delantera a Javier Correa con Maximiliano Romero, formando con dos nueve en punta para buscar dañar más a los azules.

Al respecto el bicampeón de América tiene una visión clara: los quiere a los dos en delantera. Así lo dejó en claro ante los medios, donde destacó el aporte de ambos jugadores.

Vidal quiere a Correa con Romero titulares en Colo Colo

El King partió diciendo que “Javier Correa viene volviendo. Siempre es importante tenerlo en la cancha, porque es un jugador que nos ayuda mucho a jugar y a marcar goles. Y Maxi Romero está con un nivel muy bueno, demostrando que está para Colo Colo. Se puso la camiseta y funcionó”.

“Lo más importante que hemos visto es que entre los dos se están combinando bien. Se están conociendo. Es una decisión técnica que el entrenador decidirá estos días, pero ojalá jueguen los dos, o sino, al que le toque lo hará muy bien”, agregó.

Arturo Vidal será titular en el Colo Colo vs Universidad de Chile de este domingo. | Foto: Photosport.

Sobre el alza del equipo en las últimas semanas, el volante aseguró que “cuando los resultados se dan quiere decir que los jugadores están entendiendo lo que quiere el entrenador. Eso habla bien del trabajo de profe. Este año empezamos al máximo, con una buena pretemporada, algo que nos ha ayudado en estos últimos partidos”.

“Es importante ganar para seguir sumando y seguir arriba. Jugamos en nuestro estadio con nuestra gente. Tenemos que dejar la vida por los tres puntos. Por como lo estamos trabajando vamos a dar todo para ganarlo”, concluyó.

Día y horario para el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile

Albos y azules se verán las caras este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso es válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

