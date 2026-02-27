En Colo Colo están con el ánimo a tope de cara a este Superclásico 199 ante Universidad de Chile. Y es que los albos lograron cambiar un debut adverso en la Liga de Primera 2026 por tres victorias al hilo, lo que los tiene como uno de los punteros en la tabla.

Uno de los más aliviados con este alza del equipo es Fernando Ortiz, quien hasta hace unas semanas estaba cuestionadísimo en su rol como DT. Sin embargo, ahora goza de cierta paz en el Monumental.

Este presente del Cacique fue analizado por un formado en el popular como Alonzo Zúñiga, quien además sabe lo que es vestir también la camiseta de la U. Por lo mismo es una voz más que autorizada para hablar del nuevo derbi que se viene entre albos y azules.

ver también Se formó en Colo Colo y jugó en la U de Chile tras hablar de más: “Quise vender humo, eso pasa…”

Alonzo Zúñiga quiere a Vidal como capitán de Colo Colo

En charla con RedGol el ex defensor cuestionó que Ortiz no tenga a Arturo Vidal como capitán del equipo, afirmando que es una pieza clave en el mediocampo del Cacique.

“A Vidal no lo saco del equipo titular. Es el capitán sin jineta en este equipo, algo que no entiendo. No me cabe en la cabeza que no sea el capitán con Ortiz. Es una guerra de egos, más de Ortiz que de Vidal”, aseguró.

Alonso Zúñiga apuntó a una guerra de egos en Colo Colo entre Fernando Ortiz y Arturo Vidal. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el canterano albo declaró que “me gusta harto Tomás Alarcón, pero todavía no es ese jugador de O’Higgins, al que conocimos todo. Álvaro Madrid está muy bien, con harto ritmo en el mediocampo. Por lo mismo creo que Madrid debería ser el titular en Colo Colo. A Alarcón todavía le falta creo yo”.

“En los clásicos no hay favoritos. Puedes llegar muy bien, pero son partidos sumamente aparte. Es un torneo distinto el de los Superclásicos. Se vive distinto y se entrenan aparte en los días previos”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Día y horario para el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile

Albos y azules se enfrentarán este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso es válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

ver también “Le da un poco…”: la respuesta de Marcelo Díaz por la capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo

En resumen