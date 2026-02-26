En Colo Colo afinan los últimos detalles para salir a buscar su cuarto triunfo al hilo y así hundir nada menos que a su archirrival. Este fin de semana el Cacique recibe a la U de Chile en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno, para el que tenía una gran duda: Arturo Vidal.

El King viene siendo titular en el inicio de la Liga de Primera y parecía ser un fijo en el esquema. Sin embargo, en la práctica de este miércoles el DT lo sacó para darle su lugar a Álvaro Madrid, lo que de inmediato encendió las alarmas.

La movida del entrenador albo dio que hablar de inmediato y muchos esperaban para ver lo que pasaría este jueves en el Estadio Monumental. Ahí se pudo ver que, más allá de lo que probó, el bicampeón de América será titular.

Formación: Arturo Vidal reaparece entre los titulares de Colo Colo para el Superclásico con la U

Colo Colo está armando su formación para el Superclásico ante la U y este jueves tuvo una importante novedad. Fernando Ortiz todavía no ha parado el once en la cancha, pero los trabajos por zona dejaron en evidencia su plan para darle otro golpe al Romántico Viajero.

Fernando Ortiz había sorprendido con la salida de Arturo Vidal para el Superclásico con la U en la práctica del miércoles de Colo Colo. Foto: Photosport.

En la portería no hay dudas de quién estará presente. Fernando De Paul se afirma como el estelar para el Tano y, luego de su partidazo ante O’Higgins, llega con la confianza a tope a amargar al elenco estudiantil.

En la defensa las cosas no se moverán ante los buenos resultados que ha tenido Colo Colo. Es así como Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa tendrán la misión de cuidar el fondo albo.

Es en el mediocampo donde está la novedad con Arturo Vidal. A pesar de que no estuvo el miércoles, este jueves el King sí ingresó con los titulares y asoma como el acompañante de Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino.

Finalmente está el ataque, donde el Eterno Campeón recupera a goleador y pondrá su ansiado doble 9 desde el arranque. Es decir, Maximiliano Romero y Javier Correa serán los encargados de ir a buscar los goles del triunfo.

Así, Colo Colo va definiendo su formación para el Superclásico ante la U. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Colo Colo va afinando los últimos detalles para el Superclásico ante la U en el Estadio Monumental. El Cacique recibe al Romántico Viajero este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas.

En resumen, la formación de Colo Colo ante la U…

Arturo Vidal ratificado como titular: Tras la incertidumbre generada el miércoles por su ausencia en el esquema principal, el “King” reapareció este jueves en el equipo estelar. Formará un mediocampo de lujo junto a Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino , despejando cualquier duda sobre su presencia ante la U.

Tras la incertidumbre generada el miércoles por su ausencia en el esquema principal, el “King” reapareció este jueves en el equipo estelar. Formará un mediocampo de lujo junto a , despejando cualquier duda sobre su presencia ante la U. Apuesta total por el “Doble 9”: Fernando Ortiz confirmó su intención de salir a atacar con todo en el Monumental. Javier Correa regresará a la titularidad tras su lesión para acompañar a Maximiliano Romero , sacrificando extremos para jugar con dos referentes de área definidos.

Fernando Ortiz confirmó su intención de salir a atacar con todo en el Monumental. regresará a la titularidad tras su lesión para acompañar a , sacrificando extremos para jugar con dos referentes de área definidos. Continuidad en el bloque defensivo: El DT no realizará cambios en la zona que le ha dado solidez al equipo (tres vallas invictas consecutivas). Fernando De Paul se mantiene inamovible en el arco, escoltado por la línea de cuatro compuesta por Rojas, Villagra, Sosa y Ulloa.

