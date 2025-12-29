Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

¡Se queda! Audax Italiano cierra importante renovación para el 2026: “Lo quiero siempre”

El equipo audino reveló en sus redes sociales que una de sus figuras se queda en casa y renueva para el 2026.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Audax Italiano abrocha importante renovación.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTAudax Italiano abrocha importante renovación.

Audax Italiano continúa reforzando lo que será la próxima temporada, donde además enfrentarán un duelo decisivo para clasificar a la siguiente fase de Copa Sudamericana. Ante esto, el cuadro de La Florida selló una importante renovación de cara al 2026.

Tras las salidas de Jorge Espejo, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, el equipo audino debe reforzarse y sellar lo que será el plantel.

Por lo mismo, el cuadro anunció que el jugador polifuncional Nicolás Orellana, que juega como delantero, pero también se ha desempeñado como mediocampista y carrillero izquierdo, se queda en La Florida.

Nicolás Orellana sigue en Audax

A través de sus redes sociales, el equipo confirmó la continuidad de Orellana para la temporada 2026. “Un gusto tenerlo nuevamente, Don Nor… Don Nicolás”.

Audax Italiano va con todo el 2026 y cerraría a refuerzo argentino: “Hay acuerdo”

ver también

Audax Italiano va con todo el 2026 y cerraría a refuerzo argentino: “Hay acuerdo”

“El polifuncional Nicolás Orellana sigue con nosotros extendiendo su estadía en nuestro equipo por toda la Temporada 2026. Nico, quien se acerca a pasos agigantados a su partido 100 con la camiseta de Audax Italiano, tendrá su cuarta temporada defendiendo la Prima Squadra”, escribió Audax en sus redes.

El jugador se queda en Audax para la temporada 2026/Photosport

El jugador se queda en Audax para la temporada 2026/Photosport

Publicidad

Agregando que el jugador zurdo ha disputado un total de 38 encuentros. “Anotando 4 goles, dando 3 asistencias y dejándolo todo en cada una de las posiciones que le tocó jugar. ¡A Don Nico lo quiero como mi vecino siempre!”.

La carrera de Nicolás Orellana

El jugador de 30 años comenzó su carrera en Colo Colo el 2012, pasando por clubes como San Marcos de Arica, Everton y Universidad de Concepción.

El 2020 llega a Audax Italiano, saliendo el 2021 para sumarse a Unión La Calera, equipo en el que estuvo hasta 2023. El 2024 selló su regreso a Audax Italiano.

Publicidad
Lee también
La Calera le da un golpe a Magallanes y se ilusiona
Chile

La Calera le da un golpe a Magallanes y se ilusiona

Maturana, Ponce y Orellana se unen para repartir mercadería a adultos mayores
Chile

Maturana, Ponce y Orellana se unen para repartir mercadería a adultos mayores

Nicolás Orellana es el primer refuerzo de Audax Italiano para el 2020
Chile

Nicolás Orellana es el primer refuerzo de Audax Italiano para el 2020

¡Por fin! La gran noticia que recibió Erick Pulgar en el Fla
Internacional

¡Por fin! La gran noticia que recibió Erick Pulgar en el Fla

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo