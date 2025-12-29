Audax Italiano continúa reforzando lo que será la próxima temporada, donde además enfrentarán un duelo decisivo para clasificar a la siguiente fase de Copa Sudamericana. Ante esto, el cuadro de La Florida selló una importante renovación de cara al 2026.

Tras las salidas de Jorge Espejo, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, el equipo audino debe reforzarse y sellar lo que será el plantel.

Por lo mismo, el cuadro anunció que el jugador polifuncional Nicolás Orellana, que juega como delantero, pero también se ha desempeñado como mediocampista y carrillero izquierdo, se queda en La Florida.

Nicolás Orellana sigue en Audax

A través de sus redes sociales, el equipo confirmó la continuidad de Orellana para la temporada 2026. “Un gusto tenerlo nuevamente, Don Nor… Don Nicolás”.

“El polifuncional Nicolás Orellana sigue con nosotros extendiendo su estadía en nuestro equipo por toda la Temporada 2026. Nico, quien se acerca a pasos agigantados a su partido 100 con la camiseta de Audax Italiano, tendrá su cuarta temporada defendiendo la Prima Squadra”, escribió Audax en sus redes.

El jugador se queda en Audax para la temporada 2026/Photosport

Agregando que el jugador zurdo ha disputado un total de 38 encuentros. “Anotando 4 goles, dando 3 asistencias y dejándolo todo en cada una de las posiciones que le tocó jugar. ¡A Don Nico lo quiero como mi vecino siempre!”.

La carrera de Nicolás Orellana

El jugador de 30 años comenzó su carrera en Colo Colo el 2012, pasando por clubes como San Marcos de Arica, Everton y Universidad de Concepción.

El 2020 llega a Audax Italiano, saliendo el 2021 para sumarse a Unión La Calera, equipo en el que estuvo hasta 2023. El 2024 selló su regreso a Audax Italiano.

