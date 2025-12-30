Es tendencia:
“Ese nivel de jerarquía buscamos”: Manuel Mayo abordó la opción de Lucero a U. de Chile

El delantero con pasado en Colo Colo no seguirá en Fortaleza y el Romántico Viajero puso su mirada en él.

Por César Vásquez

Juan Martín Lucero seduce en U. de Chile.
Universidad de Chile presentó de forma oficial a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador. Fue en este contexto donde abordaron la opción de Juan Martín Lucero.

El Romántico Viajero perdió valioso tiempo en la salida de Gustavo Álvarez y la llegada de Paqui, por lo que no se ha metido en el mercado. De hecho, son uno de los pocos clubes que todavía no tiene a refuerzos oficiales, más allá de algunos nombres que dan vuelta.

¿Llega Lucero a U. de Chile?

Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, estuvo en la presentación de Paqui Meneghini y fue consultado por la posible llegada de Juan Martín Lucero al club. El directivo explicó que el técnico debe analizar el plantel actual.

“Lo que hemos tratado de hacer y definimos es que siempre que vemos una posición que necesitamos otro perfil, primero vemos si está en casa o en jugadores a préstamo“, comenzó diciendo Mayo.

Una de las razones que tiene Francisco que conoce bien a los juveniles, pero primero quiere entrenar con ellos, pidió adelantar y ver si alguno de los proyectos que tiene como club calza con esa posición y característica que necesitamos reforzar”, complementó el gerente deportivo.

Claudio Borges, preparador físico de Juan Martín Lucero, habló con RedGol y reveló que el atacante no seguirá en Fortaleza y que llegar a Universidad de Chile es una alternativa. Si bien en el CDA prefieren no tocar mucho el tema, confesaron que el argentino es del perfil que quieren.

“De Lucero no me voy a referir, pero ese nivel de jerarquía es la que buscamos”, cerró Manuel Mayo. El Bulla dejó partir a Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras, por lo que no es un misterio que necesitan a jugadores en delantera.

