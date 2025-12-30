Universidad de Chile prepara el gran golpe en el mercado: la contratación del ex delantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero.

El ariete se fue por la ventana del Monumental y ahora puede regresar a Chile para jugar en el clásico rival de los albos, en un caso parecido al que sucedió con Matías Zaldivia.

El Gato se ha visto muy activo en su período de vacaciones. Junto al preparador físico personal Claudio Borges, que entrenó entre otros a Lucas Barrios hace algún tiempo, no pierde el tiempo a sus 34 años.

Lucero está cerca de llegar a la U de Chile

U de Chile “es una posibilidad” para Lucero

Borges le contestó a Redgol sobre el momento que vive Lucero, dejando claro que está latente su vuelta a Chile porque Fortaleza, club dueño de su pase, no lo contempla para la Serie B.

“Por ahora seguimos entrenando. Se tiene que presentar en Fortaleza pero no va a seguir ahí”, señaló de manera clara, por lo que Lucero busca club para el 2026.

Entendiendo que recibió llamados desde Chile, Borges asume que “es una posibilidad la U”, por lo que el argentino es posible que sea la estrella que espera el cuadro azul para el 2026.

De concretarse su llegada, los azules tendrían una delantera soñada, pues también está muy cerca de concretarse el fichaje de Eduardo Vargas para que hagan la dupla Va-Lu.