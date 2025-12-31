El comienzo del 2026 tendrá a Universidad de Chile abriendo sus entrenamientos a partir del viernes 2 de enero, con el inicio oficial de la era de Francisco Meneghini como nuevo entrenador del Romántico Viajero.
Pero el regreso a los trabajos en el cuadro laico será de forma parcializada. El Primer Equipo comenzará sus prácticas este lunes 5; pero tres días antes, “Paqui” iniciará sus entrenamientos con un grupo de 25 jugadores de Proyección.
Según dio a conocer el medio partidario La Voz Azul, estos futbolistas deberán presentarse a primera hora este viernes 2, para trabajar bajo las órdenes de Meneghini durante los próximos tres días. Una evaluación previa con miras a la temporada 2026 de la U.
Los 25 juveniles que inician pretemporada en U de Chile
La lista está compuesta, de acuerdo a la publicación, por los siguientes nombres:
ARQUEROS
- Ignacio Sáez, 20 años.
- Branko Gezan, 19 años.
- Matías Oteíza, 18 años.
- Franco Mancilla, 17 años.
DEFENSAS
- Bianneider Tamayo, defensa central, 20 años.
- Diego Vargas, lateral izquierdo, 19 años.
- Yahir Salazar, defensa central, 20 años.
- Agustín Korn, defensa central, 18 años.
- Franco Fernández, lateral derecho, 19 años.
- Sergio Rozas, lateral izquierdo, 19 años.
VOLANTES
- Fernando Sanguinetti, volante defensivo, 20 años.
- Lucas Barrera, volante mixto, 19 años.
- Elías Rojas, volante mixto, 18 años.
- Flavio Moya, volante mixto, 20 años.
- Rubén Vera, volante defensivo, 19 años.
- Bastián Morales, volante mixto, 18 años.
- Agustín Arce, volante ofensivo, 20 años.
- Matías Riquelme, volante ofensivo, 18 años.
DELANTEROS
- Andrés Bolaño, extremo, 17 años.
- Jhon Cortés, extremo, 17 años.
- Salvador Negrete, extremo, 18 años.
- Ignacio Vásquez, extremo, 19 años.
- Benjamín Aravena, extremo, 20 años.
- Martín Espinoza, centro delantero, 19 años.
¿Cuándo vuelven a jugar los azules?
El primer encuentro de pretemporada que tendrá Universidad de Chile se disputará este domingo 18 de enero, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, ante Racing Club de Argentina.