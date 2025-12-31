Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Revolución juvenil en la U: Meneghini cita a 25 canteranos para inicio de pretemporada

Si bien los trabajos con el Primer Equipo arrancan el lunes, "Paqui" abrirá la preparación para el 2026 con un nutrido contingente del fútbol joven.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Francisco Meneghini convocará a juveniles para iniciar pretemporada en la U
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTFrancisco Meneghini convocará a juveniles para iniciar pretemporada en la U

El comienzo del 2026 tendrá a Universidad de Chile abriendo sus entrenamientos a partir del viernes 2 de enero, con el inicio oficial de la era de Francisco Meneghini como nuevo entrenador del Romántico Viajero.

Pero el regreso a los trabajos en el cuadro laico será de forma parcializada. El Primer Equipo comenzará sus prácticas este lunes 5; pero tres días antes, “Paqui” iniciará sus entrenamientos con un grupo de 25 jugadores de Proyección.

Según dio a conocer el medio partidario La Voz Azul, estos futbolistas deberán presentarse a primera hora este viernes 2, para trabajar bajo las órdenes de Meneghini durante los próximos tres días. Una evaluación previa con miras a la temporada 2026 de la U.

La primera medida de Francisco Meneghini en U de Chile: cambios en la pretemporada

ver también

La primera medida de Francisco Meneghini en U de Chile: cambios en la pretemporada

Los 25 juveniles que inician pretemporada en U de Chile

La lista está compuesta, de acuerdo a la publicación, por los siguientes nombres:

ARQUEROS

  • Ignacio Sáez, 20 años.
  • Branko Gezan, 19 años.
  • Matías Oteíza, 18 años.
  • Franco Mancilla, 17 años.

DEFENSAS

  • Bianneider Tamayo, defensa central, 20 años.
  • Diego Vargas, lateral izquierdo, 19 años.
  • Yahir Salazar, defensa central, 20 años.
  • Agustín Korn, defensa central, 18 años.
  • Franco Fernández, lateral derecho, 19 años.
  • Sergio Rozas, lateral izquierdo, 19 años.

VOLANTES

  • Fernando Sanguinetti, volante defensivo, 20 años.
  • Lucas Barrera, volante mixto, 19 años.
  • Elías Rojas, volante mixto, 18 años.
  • Flavio Moya, volante mixto, 20 años.
  • Rubén Vera, volante defensivo, 19 años.
  • Bastián Morales, volante mixto, 18 años.
  • Agustín Arce, volante ofensivo, 20 años.
  • Matías Riquelme, volante ofensivo, 18 años.
Publicidad

DELANTEROS

  • Andrés Bolaño, extremo, 17 años.
  • Jhon Cortés, extremo, 17 años.
  • Salvador Negrete, extremo, 18 años.
  • Ignacio Vásquez, extremo, 19 años.
  • Benjamín Aravena, extremo, 20 años.
  • Martín Espinoza, centro delantero, 19 años.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

El primer encuentro de pretemporada que tendrá Universidad de Chile se disputará este domingo 18 de enero, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, ante Racing Club de Argentina.

Así acabó la U en Liga de Primera

Publicidad
Lee también
El olvidado ex jugador de la U que vuelve como ayudante de Meneghini
U de Chile

El olvidado ex jugador de la U que vuelve como ayudante de Meneghini

La exigencia de "Paqui": La U activa su plan por Juan Martín Lucero
U de Chile

La exigencia de "Paqui": La U activa su plan por Juan Martín Lucero

Sufre Paqui Meneghini en la U: gigante de Brasil viene por Assadi
U de Chile

Sufre Paqui Meneghini en la U: gigante de Brasil viene por Assadi

Un campeón de América celebra como quiere: con ceviche y Limón Soda
Chile

Un campeón de América celebra como quiere: con ceviche y Limón Soda

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo