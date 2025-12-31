El comienzo del 2026 tendrá a Universidad de Chile abriendo sus entrenamientos a partir del viernes 2 de enero, con el inicio oficial de la era de Francisco Meneghini como nuevo entrenador del Romántico Viajero.

Pero el regreso a los trabajos en el cuadro laico será de forma parcializada. El Primer Equipo comenzará sus prácticas este lunes 5; pero tres días antes, “Paqui” iniciará sus entrenamientos con un grupo de 25 jugadores de Proyección.

Según dio a conocer el medio partidario La Voz Azul, estos futbolistas deberán presentarse a primera hora este viernes 2, para trabajar bajo las órdenes de Meneghini durante los próximos tres días. Una evaluación previa con miras a la temporada 2026 de la U.

ver también La primera medida de Francisco Meneghini en U de Chile: cambios en la pretemporada

Los 25 juveniles que inician pretemporada en U de Chile

La lista está compuesta, de acuerdo a la publicación, por los siguientes nombres:

ARQUEROS

Ignacio Sáez , 20 años.

, 20 años. Branko Gezan , 19 años.

, 19 años. Matías Oteíza , 18 años.

, 18 años. Franco Mancilla, 17 años.

DEFENSAS

Bianneider Tamayo , defensa central, 20 años.

, defensa central, 20 años. Diego Vargas , lateral izquierdo, 19 años.

, lateral izquierdo, 19 años. Yahir Salazar , defensa central, 20 años.

, defensa central, 20 años. Agustín Korn , defensa central, 18 años.

, defensa central, 18 años. Franco Fernández , lateral derecho, 19 años.

, lateral derecho, 19 años. Sergio Rozas, lateral izquierdo, 19 años.

VOLANTES

Fernando Sanguinetti , volante defensivo, 20 años.

, volante defensivo, 20 años. Lucas Barrera , volante mixto, 19 años.

, volante mixto, 19 años. Elías Rojas , volante mixto, 18 años.

, volante mixto, 18 años. Flavio Moya , volante mixto, 20 años.

, volante mixto, 20 años. Rubén Vera , volante defensivo, 19 años.

, volante defensivo, 19 años. Bastián Morales , volante mixto, 18 años.

, volante mixto, 18 años. Agustín Arce , volante ofensivo, 20 años.

, volante ofensivo, 20 años. Matías Riquelme, volante ofensivo, 18 años.

Publicidad

Publicidad

DELANTEROS

Andrés Bolaño , extremo, 17 años.

, extremo, 17 años. Jhon Cortés , extremo, 17 años.

, extremo, 17 años. Salvador Negrete , extremo, 18 años.

, extremo, 18 años. Ignacio Vásquez , extremo, 19 años.

, extremo, 19 años. Benjamín Aravena , extremo, 20 años.

, extremo, 20 años. Martín Espinoza, centro delantero, 19 años.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

El primer encuentro de pretemporada que tendrá Universidad de Chile se disputará este domingo 18 de enero, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, ante Racing Club de Argentina.

Así acabó la U en Liga de Primera

Publicidad