Por más que lo quisieron negar en conferencia de prensa, ya es un hecho. Una de las exigencias que realizó el nuevo entrenador Francisco Meneghini a la dirigencia de Universidad de Chile es el fichaje del goleador argentino Juan Martín Lucero.

“Hablar de nombres propios no es conveniente, pero cuando me mencionas un nombre así, lógicamente que ese nivel de jerarquía es el que buscamos y es el que estamos convencidos de que necesita este club”, afirmó Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul.

Por ello, es que en la dirigencia de la U ya trabajan en conjunto con “Paqui” para cumplirle con la exigencia, y según revela el diario La Tercera, ya cuentan con una fórmula para convencer a Lucero de que entierre para siempre su pasado en Colo Colo.

La U activa su plan por Lucero a pedido de “Paqui”

La principal traba que impide que los azules vayan y adquieran al “Gato” es la económica. Actualmente percibe en Brasil un salario mensual de US$100 mil dólares (más de $90 millones de pesos). El problema es que su equipo, Fortaleza, descendió y busca bajar su carga mensual.

En ese ámbito, el cuadro de Salvador de Bahía está dispuesto a estudiar una fórmula para traspasar a Lucero, y es aquí donde entra en acción la U. El matutino sostiene que la fórmula para llevarlo es nada menos que ofrecerles un préstamo con opción de compra.

La cesión sería por toda la temporada 2026 del fútbol chileno, es decir, hasta el 31 de diciembre de ese año, y el club nacional se hará cargo del 50 por ciento de su sueldo, es decir, US$50 mil dólares cada 30 días. Ahora la pelota está del lado de Fortaleza.

Los números del “Gato” en 2025

Juan Martín Lucero suena con fuerza en la U luego de disputar un total de 51 partidos oficiales con Fortaleza en 2025. En ellos aportó con 11 goles y 1 asistencia en los 2.797 minutos que acumuló dentro de la cancha.

Así acabó Fortaleza en el Brasileirao