Un bombazo se conoció durante las últimas horas con el interés y la negociación entre Universidad de Chile y el ex delantero de Colo Colo, hoy en Fortaleza de Brasil, Juan Martín Lucero.

El ‘Gato’ busca su salida tras una magra temporada donde no anota desde mayo pasado y cayó con su club a la Serie B del Brasileirao, ante esto, la Universidad de Chile asoma como una de sus principales opciones a futuro, sin embargo, en Brasil lanzaron una dura alerta al elenco universitario.

Fue el medio RTI esporte quien publicó una nota con las diferentes negociaciones que tiene Lucero, titulada: “Coritiba, Minnesota United y Universidad de Chile disputan el fichaje de Juan Lucero de Fortaleza; entiende los escenarios”.

Fue en ese contexto añadió que mientras los brasileños buscan un préstamo gratuito con opción de compra de un millón de dólares y el elenco de la MLS un préstamo pagado de US500.000, la U buscaría fichar al trasandino sin costo de transferencia y con la esperanza de rescindir su contrato con Fortaleza de forma amistosa.

Fue en ese contexto donde el medio cierra cualquier opción de que la U fiche al goleador argentino, señalando que: “No hay planes de ficharlo ni ahora ni en el futuro” y aclaran que el obstáculo es claro: “Juan Martín Lucero no tiene interés en rescindir su contrato, ya que tendría que renunciar a cantidades significativas de su contrato actual”, añadiendo que “El contrato del argentino con Leão finaliza en diciembre de 2027”.

Finalmente, el mismo medio agrega que: “La única manera de avanzar con el club chileno es que la Universidad de Chile asuma el monto que Juan Lucero dejaría de percibir en Fortaleza, un escenario considerado improbable. Por ello, las posibilidades de que se concrete esa opción han disminuido significativamente”.

Los números de Juan Martín Lucero en Fortaleza:

11 goles y 1 asistencia realizó Juan Martín Lucero en 51 partidos disputados este 2025, cerrando su paso con el ‘Leao do Pisci’ con un no menor registro de 58 goles y 14 asistencias en 177 partidos totalizados desde su llegada el 2023.