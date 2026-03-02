Una nueva fecha del campeonato se disputó este fin de semana con el duelo entre Universidad de Concepción y Everton en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, donde los visitantes dieron la sorpresa.

El conjunto viñamarino, que arrastraba una racha de cuatro derrotas consecutivas, logró reencontrarse con el triunfo tras imponerse por un contundente 3 a 0 contra el Campanil.

Luego del encuentro, el arquero de Universidad de Concepción se refirió a la dura caída sufrida como local y realizó una fuerte autocrítica por el bajo nivel mostrado por el equipo, reconociendo errores y apuntando a la necesidad de mejorar de cara a los próximos compromisos.

El análisis de Santiago Silva tras derrota de U de Conce

Tras el encuentro, donde tras la derrota el cuadro se ubicó en el noveno lugar de la tabla de posiciones, el portero realizó una autocrítica.

“No puede venir el último de la tabla y ganarte en tu cancha. Eso no nos puede pasar, debemos tener más personalidad y hacer valer la localía. Estas cosas no pueden pasar”, comentó, según recoge Sabes Deportes.

En la misma línea, señala que es lamentable lo ocurrido. “Hay que trabajar más y hoy, creo que hay que sentir vergüenza”.

Everton venció por 3 goles a 0 a Universidad de Concepción/Photosport

Agregando que encuentra que uno de los errores fueron los pases en el fondo. “Tenemos que simplificar un poco más las jugadas. Si bien estamos trabajando bien las salidas, a veces no se da y cometemos errores. El tema es que esos errores nos cuestan goles”.

Pero tras esta dura derrota, Silva señala que hay que enfocarse en el nuevo rival que se viene que es Universidad de Chile. “Hay que pasar página, y trabajar en lo que sabemos hacer. El fin de semana hay que ir a Santiago a ganar, porque lo único que nos sirve es ganar”.

“Hay que aprender de esto, en qué nos equivocamos como equipo e individualmente. Hay que hacer autocrítica, yo sé cuando me equivoco y cuando hago las cosas bien”, puntualizó el portero.

En síntesis: