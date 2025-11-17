Cada cierto tiempo revive en la mente de los fanáticos de Colo Colo aquella terrible lucha por evitar el descenso directo que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros pudo terminar recién en el partido por la promoción. Aquel 1-0 ante la Universidad de Concepción salvó al Cacique de perder la categoría.

Fue gracias a un solitario gol de Pablo Solari, quien hizo una acción personal y contó con la colaboración de una débil respuesta de Guillermo Reyes, portero uruguayo que custodiaba la valla del Campanil. En aquel plantel había varios compatriotas del Pibe.

Al menos dos de ellos se borraron de la fase final: uno fue el Chaco Juan Manuel Insaurralde, quien terminó su vínculo con los albos apenas se consumó la salvación. Y otro de los referentes de aquel plantel que brilló por su ausencia en la recta final fue Pablo Mouche.

Mouche tuvo dos ocasiones ante los Mineros y falló ambas en posición inmejorable. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El zurdo hizo un gol muy importante frente al Audax Italiano, pero también falló dos ocasiones inmejorables en un empate 0-0 contra Cobresal que bien pudo haberle dado mucho aire fresco al Eterno Campeón. Hoy en día, Mouche juega para Alejo FC en la Copa Potrero.

La otra chance que despilfarró Mouche en el Monumental ante Cobresal. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Allí, el ex Boca Juniors es compañero de Santiago el Tanque Silva, otro jugador que pasó por el fútbol chileno. Estuvo en la Universidad Católica con nulo éxito, más allá del cartel gigante que trajo a nuestro país. Pues bien, Mouche tuvo una jornada de bronca junto a sus compañeros.

“Llegaron dos o tres veces debajo del arco porque nos quedamos pegados y no seguimos la marca. ¡La cancha es 10 metros más grande, déjense de joder!“, fue parte del reto de Mouche que difundió TyC del Potrero a través de Instagram. No fue lo único que lanzó el ex San Lorenzo de Almagro.

Pablo Mouche: de abandonar a Colo Colo en plena lucha por el descenso a enrabiarse en un torneo amateur

La rabia de Pablo Mouche recordó parte de su personalidad en Colo Colo, aunque no haya puesto su bagaje al servicio del club con todas sus fuerzas para evitar el descenso directo. De todas maneras, quiso remecer a sus compañeros con un mensaje fuerte.

Pablo Mouche y un gesto que grafica el final de su paso por el Cacique. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Jugué 80 minutos en la tarde, hoy jugué 35. Tengo 39 años y estoy corriendo más que ustedes. Déjense de joder, tenemos que ganar. ¡Tienen 25 años, carajo!”, estalló Mouche visiblemente airado para sacar más rendimiento del Alejo FC.

Por el momento, el equipo del ex albo está en el 3° lugar del Grupo D de aquel certamen: suma cuatro puntos en dos partidos jugados, a cinco unidades de Montereyes, que tiene puntaje ideal al cabo de tres compromisos disputados. Habrá que ver si el reto es suficiente para que el equipo de Mouche sea más competitivo…

Revisa el reto de Mouche