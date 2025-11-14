Colo Colo no ha vivido una temporada tranquila y Fernando Ortiz debió llegar como bombero tras la salida de Jorge Almirón. La dirigencia ya tiene definido si el entrenador seguirá el próximo año.

Los Albos esperaban vivir una fiesta en el año del centenario, pero estuvieron muy lejos de las expectativas y terminarán esta campaña sin ganar ningún título. Además, tampoco consiguieron clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

La continuidad de Fernando Ortiz

Restando tres jornadas para el final de la temporada, en Colo Colo tienen como único objetivo el clasificar a la Copa Sudamericana. Se encuentran en el 8° lugar, a 2 unidades de la zona que entrega pasajes a la competición internacional.

Si los Albos no clasifican a la otra mitad de la gloria, cuentan con una cláusula que les permite sacar a Fernando Ortiz de la dirección técnica sin necesidad de compensarlo económicamente. Este motivo le daba aún más presión al equipo.

El futuro de Colo Colo y Ortiz estaba en disputa en estos días, pero al parecer esto habría cambiado. De acuerdo a lo que informa Radio ADN, más allá de lo que pase, en Blanco y Negro tienen tomada la decisión sobre la continuidad del DT.

Según el citado medio, los Albos decidieron que Fernando Ortiz siga en el equipo durante el 2026. Sí, sin importar si clasifica o no a la Copa Sudamericana. De esta manera, en Macul respaldan el proyecto del argentino y confían en volver a ser protagonistas con él al mando.

Ortiz seguirá en Colo Colo. Imagen: Photosport

Con la decisión de Colo Colo de seguir con Ortiz, ya pueden comenzar a trabajar en el futuro respecto al plantel. Salidas y llegadas serán analizadas en las próximas semanas por el entrenador y la dirigencia, pensando en regresar a lo más alto en el próximo año.