Arde el team chileno de Copa Davis, luego que se diera a conocer la participación de Alejandro Tabilo en una exhibición en febrero. Eso, porque en esos mismos días se juega Copa Davis, lo que sería la tercera vez en línea que el zurdo se baja del certamen.

Ahí rápidamente salió al paso Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile, quien acusó “indignación” por la decisión del Jano. Finalmente, el propio tenista salió al paso y explicó su postura, en medio de rumores de quiebre con Nicolás Massú.

“La decisión de jugar la UTS siempre fue considerada como una alternativa por los malentendidos que hubo este último tiempo con la federación y decisiones de parte de ellos que no compartí. Nunca fue una decisión que estuvo tomada, ya que la prioridad era la Davis”, dijo a Radio ADN.

Tabilo apaga el fuego con bencina y sigue la polémica

Fue ahí que Alejandro Tabilo tuvo palabras para Sergio Elías y la conversación con Nicolás Massú, capitán chileno de Copa Davis. Sin filtro, el Jano barrió con el presidente de la FETECH.

“Las palabras las sentí bastante injustas y agresivas (de Sergio Elías). Él es una persona con cero contacto con los jugadores y claramente no ha entendido el porqué de las decisiones que tuve que tomar”, disparó.

Siguiendo con su descargo, el Jano dejó en claro qué pasará con la Copa Davis. Al respecto, afirmó que “no debo cambiar ninguna decisión, ya que mi prioridad fue siempre jugar por Chile y así lo confirmé en la charla que tuve hoy (ayer) con Nico Massú”.

“Siempre he soñado y disfrutado jugar por Chile, es la razón por la cual decidí cambiar el país por el cual compito. Las Copas Davis que he faltado han sido por lesiones y por priorizar mi carrera en momentos muy delicados”, cerró.