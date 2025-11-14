Este sábado 15 de noviembre vuelven los grandes eventos de la mayor empresa de artes marciales mixtas con el desarrollo de UFC 322, increíble jornada a celebrarse en el histórico Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.
Este evento tiene no uno, sino que dos cinturones en juego, ya que adicional al combate central entre Jack Della Maddalena (18-2-0) e Islam Makhachev (27-1-0), también habrá acción por el cinturón mosca femenino, con los protagonismos de la kirguisa, Valentina Shevchenko (25-4-1) y la china, Zhang Weili (26-3-0).
Increíble jornada que, entre otros, tiene a otros animadores como Sean Brady, Michael Morales y Leon Edwards. Conoce el horario y la transmisión del evento de UFC, a continuación en RedGol.
¿Cuándo y a qué hora es UFC 322?
UFC 322 se celebra este sábado 15 de noviembre, a partir de las 20:00 horas con las preliminares iniciales, mientras que la cartelera estelar iniciará a partir de las 00:00 horas de Chile en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.
Horarios UFC 322
|Horario preliminar inicial
|Horario estelar
|Países LATAM
|17:00 horas
|21:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|18:00 horas
|22:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|19:00 horas
|23:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|20:00 horas
|00:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver por TV o streaming UFC 322?
Para conocimiento de los fanáticos nacionales de las MMA, UFC 322 contará solamente con transmisión online para Chile, ya sea para sus combates preliminares y estelares. De esta forma, quienes deseen ver esta imperdible jornada lo podrán hacer accediendo al plan Premium de Disney+, previo pago de una suscripción mensual. Mismo caso que en Argentina.
En el resto de Latinoamérica, en tanto, las estelares también irán por Disney+, mientras que las preliminares estarán a cargo de la señal ESPN 5.
Cartelera de UFC 322
Estelares
- Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev: Pelea por título peso welter.
- Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili: Pelea por título peso mosca femenino.
- Sean Brady vs. Michael Morales: Peso welter.
- Leon Edwards vs. Carlos Prates: Peso welter.
- Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis: Peso ligero.
Preliminares
- Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira: Peso mediano.
- Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues: Peso mediano.
- Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez: Peso mosca femenino.
- Malcolm Wellmaker vs. Ethyn Ewing: Peso pluma.
Preliminares iniciales
- Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert: Peso mediano.
- Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal: Peso pluma.
- Angela Hill vs. Fatima Kline: Peso paja femenino.
- Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico: Peso mediano.
- Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo: Peso ligero.