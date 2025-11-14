Este sábado 15 de noviembre vuelven los grandes eventos de la mayor empresa de artes marciales mixtas con el desarrollo de UFC 322, increíble jornada a celebrarse en el histórico Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

Este evento tiene no uno, sino que dos cinturones en juego, ya que adicional al combate central entre Jack Della Maddalena (18-2-0) e Islam Makhachev (27-1-0), también habrá acción por el cinturón mosca femenino, con los protagonismos de la kirguisa, Valentina Shevchenko (25-4-1) y la china, Zhang Weili (26-3-0).

Increíble jornada que, entre otros, tiene a otros animadores como Sean Brady, Michael Morales y Leon Edwards. Conoce el horario y la transmisión del evento de UFC, a continuación en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora es UFC 322?

UFC 322 se celebra este sábado 15 de noviembre , a partir de las 20:00 horas con las preliminares iniciales, mientras que la cartelera estelar iniciará a partir de las 00:00 horas de Chile en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

Horarios UFC 322

Horario preliminar inicial Horario estelar Países LATAM 17:00 horas 21:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 18:00 horas 22:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 19:00 horas 23:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 20:00 horas 00:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV o streaming UFC 322?

Para conocimiento de los fanáticos nacionales de las MMA, UFC 322 contará solamente con transmisión online para Chile, ya sea para sus combates preliminares y estelares. De esta forma, quienes deseen ver esta imperdible jornada lo podrán hacer accediendo al plan Premium de Disney+, previo pago de una suscripción mensual. Mismo caso que en Argentina.

En el resto de Latinoamérica, en tanto, las estelares también irán por Disney+, mientras que las preliminares estarán a cargo de la señal ESPN 5.

Cartelera de UFC 322

Estelares

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev: Pelea por título peso welter.

Pelea por título peso welter. Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili: Pelea por título peso mosca femenino.

Pelea por título peso mosca femenino. Sean Brady vs. Michael Morales: Peso welter.

Peso welter. Leon Edwards vs. Carlos Prates: Peso welter.

Peso welter. Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis: Peso ligero.

Preliminares

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira: Peso mediano.

Peso mediano. Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues: Peso mediano.

Peso mediano. Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez: Peso mosca femenino.

Peso mosca femenino. Malcolm Wellmaker vs. Ethyn Ewing: Peso pluma.

Preliminares iniciales