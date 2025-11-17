Es tendencia:
El running se toma las calles con adidas en la CicloRecreoVía

Durante noviembre y diciembre, la marca estará presente en las calles de Santiago con entrenamientos y activaciones gratuitas.

Por Carlos Silva Rojas

El running se toma las calles.
El deporte vuelve a tomarse las calles. A partir del 9 de noviembre, adidas dice presente en la CicloRecreoVía, transformando el espacio público en un punto de encuentro para quienes buscan moverse, entrenar y compartir comunidad.

Cada domingo, la jornada contará con bloques de entrenamiento de 30 minutos, disponibles desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, donde los asistentes podrán ejercitarse, participar en activaciones lideradas por un entrenador de adidas y sumarse a las convocatorias de “Social Run”.

La primera fecha se realizó este domingo en las calles Andrés Bello con Pedro de Valdivia, y fue liderada por Seba Campos reuniendo a decenas de entusiastas. Y en las siguientes semanas, figuras como Lady Ganga, Camila de la Peña y Belén Vega se unirán a esta iniciativa convocando a todos quienes quieran participar de corridas urbanas de 5 y 10 kilómetros, reforzando el espíritu colaborativo que define la filosofía adidas Runners: entrenar juntos para potenciar cuerpo y mente.

Además, quienes visiten el espacio que adidas tiene preparado, podrán conocer más acerca de adiClub y así acceder a beneficios exclusivos y cupones de descuento canjeables con sus puntos, en una experiencia que combina movimiento, comunidad y recompensas.

Con estas activaciones, adidas da inicio a la cuenta regresiva del regreso de adidas Runners, su programa global de comunidades deportivas, que en 2026 celebrará 10 años promoviendo el entrenamiento inclusivo y el bienestar a través del deporte.

Para información de las siguientes fechas, puntos de encuentro y horarios, estar atentos a las redes sociales de los partners de adidas: Lady Ganga, Camila de la Peña y Belén Vega, quienes estarán entregando toda la información para seguir sumando corredores a sus distintas comunidades.

