Regalar deporte esta Navidad cobra especial sentido en un momento del año donde muchos chilenos se plantean nuevos hábitos y metas para comenzar el 2026.

La Radiografía del Deporte 2025, elaborada por SPARTA junto a Cadem, reveló que el deporte hoy en día dejó de ser únicamente rendimiento, y pasó a ser un componente integral clave del bienestar.

Las mejores opciones para regalar deporte esta Navidad

Las principales motivaciones para hacer deporte son la salud física (67%) y la salud mental (57%) y las emociones asociadas al entrenamiento son ampliamente positivas: felicidad (49%), relajación (46%) y energía (42%).

En ese escenario, regalar deporte esta Navidad ya no es solo elegir un producto: es apoyar un estilo de vida, acompañar procesos personales, fortalecer vínculos y motivar nuevos comienzos.

Ya sea para moverse en familia, sorprender a los amigos deportistas o motivar a quienes quieren reconectar con su bienestar, el deporte ofrece una categoría para cada relación.

Fútbol: El deporte rey

En un país donde el fútbol sigue siendo el deporte más popular —con un 27% de preferencia según la Radiografía del Deporte—, SPARTA cuenta con alternativas pensadas para todos los niveles.

Para los jóvenes futbolistas y para quienes disfrutan las pichangas familiares, destacan alternativas como el balón de fútbol Trionda, del Mundial 2026, o las zapatillas de futbolito adidas F50 Club TF, diseñadas para superficies sintéticas y entrenamientos recreativos.

Ciclismo: Movimiento dentro y fuera de la ciudad

El crecimiento del ciclismo como práctica recreativa y como medio de transporte también se refleja en la oferta navideña. Las bicicletas Trek se posicionan como una alternativa versátil tanto para cerros como para ciudad, con modelos diseñados para adultos y niños.

Entre ellas destacan la Trek Marlin 5, ideal para quienes buscan iniciarse en rutas con suspensión y cambios, y opciones infantiles para acompañar sus primeras aventuras.

Ropa y accesorios: Aliados para entrenar

El boom del entrenamiento y la vida activa también se refleja en la demanda por indumentaria y accesorios funcionales. Desde la polera oficial Team Chile, confeccionada en tejido respirable y pensada para acompañar entrenamientos de cualquier intensidad, hasta las clásicas camisetas New Balance Sport Essentials, tanto en versión running como lifestyle, que dialogan con un vestir más deportivo y relajado.

En un escenario donde el deporte se consolida como parte de la identidad cotidiana, los regalos deportivos dejan de ser accesorios y pasan a ser herramientas para potenciar una vida más activa.