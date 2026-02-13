En la playa de Cachagua en la comuna de Zapallar, el próximo 22 de febrero se vivirá la segunda versión del Run and Sand, by Caja Los Andes, con distancias muy amigables para que todos los que quieran participar no tengan excusas y se inscriban, con los amigos, familias, padres e hijos, las distancias son de 3K y 7K , playa principal del balneario de Cachagua en la región de Valparaíso.

Run and Sand 2026

Esta segunda versión Run and Sand by Caja Los Andes, se correrá el próximo domingo 22 de febrero en Cachagua, un evento deportivo, familiar y de cuidado al medio ambiente, los humedales y los océanos, dado que todos los desechos y basura que se han reciclado en las activaciones y limpieza de las playas, son reutilizados para crear las medallas que recibirán los participantes.

La tercera fecha se volverá a correr en la localidad y balneario de Cachagua el 22 de febrero con distancias de 3k y 7K, está segunda edición reafirma el compromiso de la Ilustre Municipalidad de Zapallar de tener un evento de calidad y que convoque a todos los Zapallarinos a realizar y motivarse por el deporte entre amigos y familia en el hermoso balneario de Cachagua.