Tabla: ¡Tomate al alza! Limache le gana a O’Higgins y es el único líder de la Liga de Primera

Deportes Limache hizo un gran mercado de fichajes y aquello le está dando buenos resultados, porque en la tercera fecha de la Liga de Primera venció a O’Higgins y es el solitario líder del fútbol chileno.

El conjunto tomatero se hizo fuerte en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota y le quitó el invicto a los celestes, mediante un apretado 2-1 que lo dejó en la cima.

La apertura de la cuenta llegó a los 14 minutos, cuando Joaquín Montecinos mandó un lindo centro del sector derecho para buscar al pequeño Jean Meneses, quien se elevó muy bien y con un certero golpe de cabeza batió la resistencia de Omar Carabalí.

La reacción celeste llegó de inmediato. Felipe Ogaz se perfiló y lanzó un lindo balonazo de zurda al área, y ahí encontró a Bryan Rabello, que controló de pecho y apuró la pelota con la zurda para igualar las acciones. Iban 19 minutos.

Popín Castro no falla y encumbra a Limache

El equipo de Víctor Rivero aplicó su juego directo para llegar al segundo gol en el complemento. Marcelo Flores se descolgó por la izquierda a los 52′ y la tiró al área con precisión, para encontrar a Daniel Popín Castro, que con un puntín hizo crecer al tomate en el marcador.

Jean Meneses marcó el primer gol de Limache. Foto: Andres Pina/Photosport

La victoria es clave para Deportes Limache, que llega a lo más alto de la tabla de posiciones con 7 puntos, mientras que O’Higgins pierde el invicto y se queda en las seis unidades.

En la próxima fecha ambos equipos tienen partidos duros, puesto que los limachinos debe visitar a la U en el Nacional; mientras que la tienda rancagüina recibe a Colo Colo en El Teniente.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

