Liga de Primera

Tabla: ¡Tomate al alza! Limache le gana a O’Higgins y es el único líder de la Liga de Primera

Un vibrante partido se jugó entre dos de los mejores equipos en el arranque de la temporada 2026 del fútbol chileno.

Por Carlos Silva Rojas

Daniel Castro marcó para Limache.
Deportes Limache hizo un gran mercado de fichajes y aquello le está dando buenos resultados, porque en la tercera fecha de la Liga de Primera venció a O’Higgins y es el solitario líder del fútbol chileno.

El conjunto tomatero se hizo fuerte en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota y le quitó el invicto a los celestes, mediante un apretado 2-1 que lo dejó en la cima.

La apertura de la cuenta llegó a los 14 minutos, cuando Joaquín Montecinos mandó un lindo centro del sector derecho para buscar al pequeño Jean Meneses, quien se elevó muy bien y con un certero golpe de cabeza batió la resistencia de Omar Carabalí.

La reacción celeste llegó de inmediato. Felipe Ogaz se perfiló y lanzó un lindo balonazo de zurda al área, y ahí encontró a Bryan Rabello, que controló de pecho y apuró la pelota con la zurda para igualar las acciones. Iban 19 minutos.

Popín Castro no falla y encumbra a Limache

El equipo de Víctor Rivero aplicó su juego directo para llegar al segundo gol en el complemento. Marcelo Flores se descolgó por la izquierda a los 52′ y la tiró al área con precisión, para encontrar a Daniel Popín Castro, que con un puntín hizo crecer al tomate en el marcador.

Jean Meneses marcó el primer gol de Limache. Foto: Andres Pina/Photosport

La victoria es clave para Deportes Limache, que llega a lo más alto de la tabla de posiciones con 7 puntos, mientras que O’Higgins pierde el invicto y se queda en las seis unidades.

En la próxima fecha ambos equipos tienen partidos duros, puesto que los limachinos debe visitar a la U en el Nacional; mientras que la tienda rancagüina recibe a Colo Colo en El Teniente.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

