En una prueba de resistencia inédita, diez intrépidos corredores aceptaron el reto de correr una maratón a la mayor altitud registrada en la historia.

Partiendo de la cumbre del Ojos del Salado —el volcán más alto del mundo, ubicado en Chile— a 6.893 metros de altitud, recorrerán algunos de los terrenos más implacables del planeta.

El aire enrarecido, las temperaturas bajo cero y los vientos incesantes pondrán a prueba cada gramo de fuerza y determinación de los participantes para completar los 42,2 km, en una altitud donde solo hay un 44% del oxígeno disponible en comparación con el nivel del mar.

Antes de iniciar la maratón el 10 de febrero, el grupo realizará casi dos semanas de aclimatación, además de unas nueve horas de escalada para llegar a la línea de partida.

Flota off-road

El desafío fue ideado por la empresa de aprendizaje y desarrollo BecomingX, luego de organizar con éxito el Maratón Más Profundo del Mundo, donde se establecieron dos récords mundiales oficiales a 1.119 metros bajo el nivel del mar, en una mina sueca.

El equipo incluye al aventurero y personalidad de TV, Aldo Kane (Reino Unido); al ciclista poseedor de un récord mundial, Mark Beaumont (Reino Unido); a los escaladores de élite Sibusiso Vilane (Sudáfrica) y Gavin Bate (Reino Unido); a la atleta chilena Andrea Cornejo y al CEO de BecomingX, Paul Gurney (Reino Unido).

También cuenta con cuatro participantes aficionados, y tendrá el apoyo de un grupo de escaladores y guías durante la prueba.

Ford apoya el proyecto desde el inicio con una flota de camionetas y SUVs off-road para el transporte del equipo, equipamiento vital y soporte médico, que incluye dos Ranger Raptor, una Everest, una Expedition Tremor y una Expedition Platinum.

Construidos para condiciones extremas, los vehículos servirán también como fuente de energía durante la aclimatación para que los participantes puedan enfocarse en su objetivo: llevar el potencial humano a nuevas alturas.

“Este es uno de los eventos más difíciles que se pueda imaginar y busca desafiar las percepciones de lo que la gente cree que es posible”, dijo Paul Gurney, CEO y fundador de BecomingX.

“A pesar de los personajes extraordinarios que tenemos en esta expedición,

nada está garantizado. Sin embargo, nos estamos dando las mejores oportunidades de éxito. Nuestra esperanza es que la próxima semana podamos decir que corrimos un maratón en la mayor altitud de la historia, incentivando a las personas a apuntar alto y seguir sus sueños, sea lo que sea que quieran hacer”.

La aventura comenzará al nivel del mar y también tiene la oportunidad de romper otro récord: el de mayor cambio de altitud en un vehículo impulsado por gasolina, ya que Paul Gurney y Aldo Kane pretenden llevar su Ford Ranger Raptor a más de 6.000 metros de altura en el Ojos del Salado.

