Red Bull Speed Trap aterriza en Chile con una competencia inédita que buscará al atleta más veloz

El domingo 1 de marzo Viña del Mar se convertirá nuevamente en el epicentro del verano, pero esta vez reuniendo a los amantes de la velocidad para ser parte de la primera edición en Chile de Red Bull Speed Trap.

Se trata de una competencia con una propuesta innovadora que pone el foco en la aceleración pura: aquí no gana quien marque el mejor tiempo total, sino quien alcance la mayor velocidad en el momento decisivo.

Viña será una pista urbana

Entre las 08:00 y las 14:00 horas, Av. Perú (a la altura del Casino) se transformará en una pista urbana de alta intensidad donde cada zancada contará. El evento invita a corredores y corredoras a enfrentarse al radar y demostrar quién puede superar el límite de velocidad.

Un evento mundial llega a Viña del Mar

La jornada contará con dos etapas. En la primera, cada participante realiza una pasada individual para registrar su velocidad máxima. Con esos datos se construye un ranking que determina a los clasificados.

Luego comienza la fase más vibrante: enfrentamientos directos uno contra uno en sprints cortos de entre 15 y 30 metros. En cada duelo, el atleta que cruce la meta con mayor velocidad avanza a la siguiente ronda, hasta definir al más rápido de la ciudad.

El primer lugar obtendrá una experiencia PRO Athlete para la Maratón de Santiago, que incluye inscripción oficial, una noche de hotel previa al evento, dos meses de entrenamiento personalizado, zapatillas UA Velociti SPD de Under Armour, sesión de recovery post carrera y cobertura fotográfica durante la competencia.

El segundo puesto recibirá zapatillas UA Turbulence de Under Armour más una sesión de recuperación en Holos. El tercer lugar será premiado con zapatillas UA Rogue 6 de Under Armour.

Las inscripciones están abiertas y son gratuitas: https://www.redbull.com/cl-es/events/red-bull-speed-trap-2026/premios-red-bull-speed-trap

