La fase 2 de la Copa Libertadores comenzó de la mejor forma para O’Higgins, quien consiguió un valioso triunfo como local en Rancagua por 1-0 ante Bahía de Brasil, que tuvo a Nicolás Córdova, técnico de la Selección Chilena, entre los casi nueve mil asistentes al Estadio “El Teniente”.

De todos los futbolistas que vieron acción en el encuentro en el cuadro celeste, al menos ocho estaban en la órbita del actual estratega nacional con miras a los amistosos que disputará La Roja durante este 2026, la mayoría con rivales mundialistas.

El primer desafío para la Selección Chilena será la FIFA Series que se jugará en Oceanía, donde enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda. Para estos encuentros, Córdova tendrá en la citación a una figura de O’Higgins, según afirma Radio ADN.

La joya de O’Higgins que estará en la Selección Chilena

Fue el periodista Danilo Díaz que en medio del análisis del triunfo a Bahía en el programa “Los Tenores”, reveló que “en Rancagua me contaron que Felipe Faúndez va para los partidos de la Selección en marzo en Oceanía”.

“Estuvo Nicolás Córdova en las tribunas viendo el juego de O’Higgins, lo conoce de las selecciones menores, está en un muy buen momento el lateral derecho”, agregó el “Tenor del Pueblo” sobre la futura convocatoria del defensor para La Roja.

Cabe señalar que Faúndez estuvo en todo el proceso con la Selección que disputó el Mundial Sub 20 en nuestro país, donde disputó los cuatro encuentros que jugó en el Estadio Nacional. También jugó el Sudamericano y los amistosos.

Los números de Felipe Faúndez en 2026

Entre los juegos en Liga de Primera y Copa Libertadores con O’Higgins, el oriundo de Rengo disputó 358 de los 360 minutos que jugaron los celestes en la temporada, sin registrar goles ni asistencias.

¿Cuándo juega el “Capo”?

Si bien será el técnico Lucas Bovaglio quien defina la presencia de Faúndez, O’Higgins recibirá en el Estadio El Teniente de Rancagua a Colo Colo este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas.

