¡Es oficial! Ibai Llanos realizó este lunes 9 de marzo la transmisión oficial donde reveló las contiendas que animarán La Velada del Año 6, el ya esperado evento de boxeo entre creadores de contenido e influencers.

El reconocido streamer español eligió a destacadas figuras del mundo hispanohablante. Entre ellos destacan el periodista argentino Gastón Edul y su colega español Edu Aguirre, conocido por su amistad con Cristiano Ronaldo, además del cantante trasandino Lit Killah y la nueva participación de la creadora de contenido RoRo.

Una de las ausencias que no pasó desapercibida en Chile fue la de Sammis Reyes. El exjugador de la NFL se mostró dispuesto a participar en la próxima edición de La Velada del Año. De hecho, en agosto del año pasado se volvió viral en nuestro país un llamativo video donde le hablaba directamente al streamer español y señalaba: “Oye Ibai, yo me sumo a la Velada el otro año ¿Nos vemos?”.

Sin embargo, sus palabras no lograron llamar la atención de Ibai, por lo que su participación quedó descartada, al menos por ahora, para la edición 2026.

La cartelera oficial de La Velada del Año 6

La edición 2026 de La Velada del Año se celebrará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España, y contará con un total de diez peleas protagonizadas por influencers y creadores de contenido de distintos países como España, Argentina y México, entre otros.

Gastón Edul (Argentina) vs. Edu Aguirre (España)

(Argentina) (España) Fabiana Sevillano (España) vs. La Parce (Colombia)

(España) (Colombia) Clersss (España) vs. Natalia MX (México)

(España) (México) Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España)

(Argentina) (España) Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina)

(Puerto Rico) (Argentina) Gero Arias (Argentina) vs. ByViruzz (España)

(Argentina) (España) Rivers (México) vs. RoRo (España)

(México) (España) Fernanfloo (El Salvador) vs. Plex (España)

(El Salvador) (España) Marta Díaz (España) vs. Tatiana Kaer (España)

(España) (España) Ilia Topuria (España) vs. The Grefg (España)

