Es una de las influencers de TikTok top a nivel internacional en el ámbito de la cocina y ha sido criticada en las últimas jornadas por sus videos: se trata de RoRo.

RoRo Bueno es una joven española de 22 años que hace contenido en la red social y se define como “una chica fashion que le gusta cocinar”.

Con más de 3 millones de seguidores, la influencer ha destacado en la red de TikTok con sus virales, aunque en las últimas jornadas su nombre fue criticado principalmente por grupos feministas.

¿Por qué círculos feministas criticaron los TikTok de RoRo?

Dentro de los múltiples contenidos de platos de cocina de la influencer RoRo, abundan frases alusivas a su pareja Pablo.

Ahí, la joven española suele decir “Pablo me ha dicho que…”, en relación a preparar platos, confeccionar libros, o también frases como “Pablo nunca ha probado…” o “Pablo quería…”.

RoRo en TikTok.

Por ello, RoRo ha sido críticada por grupos feministas que la han tildado de sumisa por sus videos, aunque la influencer salió al paso y se defendió de las críticas en redes señalando que “yo cocino porque me gusta”.

“Es mi manera de dar amor. A Pablo, por ejemplo, no le gusta tanto. Y como a mí lo que no me gusta limpiar, es Pablo el que lo hace. Así es como nos compaginamos”, dijo la mujer viral en TikTok, a El Español.

Por ello, la experta en moda, confección de ropa y gastronomía sentenció las críticas señalando que “yo no soy una mujer sumisa. No pueden psicoanalizar mi personalidad ni mi vida sólo en base a videos que duran poco más de un minuto”.

“Yo soy de las que piensa que las mujeres pueden hacer lo que quieran”, cerró la joven radicada en Madrid, aclarando que no cambiará su contenido ante las críticas en redes sociales.