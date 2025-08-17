Colo Colo vive momentos de urgencias. Esto, tras la inminente salida de Jorge Almirón, técnico que se ganó la PLR debido a una racha de malos resultados, coronados con una goleada como local ante la Universidad Católica.

En la exploración de nombres han surgido varios ex técnicos del Cacique: Gustavo Quinteros, Pablo Guede e, incluso, Claudio Borghi. Pero, lo cierto es que, en el intertanto, es importante tener un nombre inmediato a la cabeza del plantel.

Es por eso que ya hay un nombre fijo para sentarse en la banca para el duelo ante Palestino, del próximo viernes. Y es un conocido de la casa, uno que ya fue campeón con el Albo.

Los momentos de gloria de un ex DT de Colo Colo

El Clausura 2014 fue uno de los momentos más lindos para Héctor Tito Tapia. Para el técnico era el comienzo de una temporada que le había caído en las manos el año anterior, cuando Gustavo Benítez fue despedido del cuadro albo y se hizo cargo las últimas fechas del interinato.

Pese a su estilo conservador, los resultados se le dieron en sus contados partidos en 2013, por lo que fue ratificado en 2014. Allí, se dio el lujo de armar un equipo de cracks, con Julio Barroso, Esteban Paredes y Jaime Pajarito Valdés.

Terminó ganando aquel Clausura, con nueve puntos de ventaja sobre Universidad Católica. Sin embargo, los siguientes dos torneos no consiguió ratificar el favoritismo albo y terminaron rescindiendo su contrato.

Tras aquello, tuvo un segundo mandato, pero no consiguió el mismo brillo que en su primer paso como DT del Cacique, al menos en el torneo nacional. En Libertadores, metió a Colo Colo en los cuartos de final de la competencia, por primera vez en 21 años. Palmeiras terminó siendo el verdugo en 2018.

Jorge Amirón dejará la banca de Colo Colo.

Tomará el interinato

Su puesto como gerente deportivo del Fútbol Joven de Colo Colo lo puso en primera línea. Es que Héctor Tapia es el que asumiría la banca del Cacique con la salida de Jorge Almirón. Volvería a desempeñar ese papel en el duelo ante Palestino.

Paradójicamente, en su primer paso por Colo Colo, la caída ante Universidad Católica (3-0) en el Clásico determinó su salida (2015). Ahora, es la debacle ante los precordilleranos la que le vuelve a abrir las puertas del mando del plantel. Al menos, esa es la idea de Blanco y Negro.