Colo Colo por fin tiene su poder algo que estuvo esperando por varios meses. El Cacique recibió una oferta por Alan Saldivia, lo que le permitiría hacer caja en medio de un duro momento económico.

El zaguero es seguido por Vasco da Gama desde hace ya un largo tiempo, pero ahora va en serio por su fichaje. Con el Eterno Campeón necesitado de dinero ante los golpes que dejó el pésimo centenario, no ven con malos ojos su salida ante una propuesta interesante.

En las últimas horas y después de conocerse el paso que dio el cuadro brasileño, salió a la luz la cantidad de dinero que ponen en la mesa. Esto, a la espera de la decisión del club, la que se espera para los próximos días.

La oferta que hace Vasco da Gama a Colo Colo para llevarse a Alan Saldivia

Alan Saldivia puede estar viviendo sus últimos días como jugador de Colo Colo. Vasco da Gama quiere llevárselo al fútbol brasileño en 2026 y ahora sí que viene con todo.

Alan Saldivia puede irse de Colo Colo rumbo a Brasil.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en el programa De Puntete, ya está todo conversado y sólo resta un detalle. “Esto es información confirmada. Vasco da Gama está esperando la respuesta de Colo Colo al ofrecimiento y la propuesta económica por Alan Saldivia“, lanzó.

Fue tras ello que el reportero albo destapó el dinero detrás de la movida entre Colo Colo y Vasco da Gama por Alan Saldivia. “Los montos que yo manejo a esta hora, es 1.450.000 dólares por el 70% de la carta del jugador, más tres años de contrato con el equipo brasileño“.

“Lo que me falta todavía chequear es la modalidad de pago, entendiendo las complicaciones y urgencias económicas que tiene Blanco y Negro. Muy distinto es que te digan te lo vamos a pagar en 15 cuotas, a dos cuotas. La forma de pago es muy importante“, sentenció.

En el Estadio Monumental todavía no han dado respuesta a la oferta. La dirigencia de Blanco y Negro no han fijado fecha para una nueva reunión de directorio, por lo que cualquier novedad será recién en el 2026.

Colo Colo puede estar a detalles de cerrar la salida de Alan Saldivia a Vasco da Gama. El defensor puede partir al extranjero y obligar al Cacique a buscar un nuevo refuerzo en esa zona.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia puede llegar a Vasco da Gama luego de haber disputado 95 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos no tuvo goles y ha aportado con 3 asistencias en los 7.977 minutos que estuvo dentro de la cancha.