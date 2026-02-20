La noche de este jueves se cerró oficialmente el mercado de fichajes del fútbol chileno. La instancia dejó varias movidas de última hora, pero también incertidumbre para algunos jugadores, como lo ocurrido en Colo Colo.

Después de descartar un nuevo refuerzo, en el Cacique sólo esperaban para definir la situación de los jugadores que no han sido considerados por Fernando Ortiz. Ahí hubo algunos que esperaban un llamado desde algún lugar, pero no lo recibieron.

Esto los deja no sólo con dudas sobre lo que pasará con sus carreras, sino que obliga al Eterno Campeón a retenerlos aunque no estén en los planes del DT. Un caso que puede tener novedades, pero sólo bajando de categoría.

Los dos que se quedaron sin club y están cortados en Colo Colo

En Colo Colo dieron por cerrado su mercado de fichajes con seis incorporaciones y algunos jugadores sin tener idea de lo que pasará con sus carrera. Una dupla de figuras del Cacique no encontró club en Primera División y ahora tendrán que esperar por un llamado desde la B u otro lugar.

El primero es Dylan Portilla, quien hasta el año pasado vistió la camiseta de Deportes Limache. Sin regularidad en los Tomateros, el mediocampista de 21 años tuvo un préstamo para el olvido y esperaba una oportunidad, la que finalmente no llegó.

El segundo en la lista es Bastián Silva, volante de 22 años y que también fue parte de los limachinos el año pasado. Anotando 2 goles y dando 1 asistencia, rogaba por una chance o en Colo Colo o en otro lado, pero el teléfono no sonó.

A ellos se puede sumar un nombre más, pero que alcanzó a liberar su carta y dejó el Cacique terminando su contrato de manera anticipada. Matías Moya hizo un enorme esfuerzo para poder encontrar equipo, pero no fue presentado en ninguna parte.

Así, dos tendrán que quedarse en el Estadio Monumental a la espera de una chance en la Primera B u otro país, mientras otro no sabe lo que pasará con su futuro. Una situación que preocupa a algunos hinchas y que, esperan, se aclare pronto.

Colo Colo fue protagonista en el último mercado de fichajes y no sólo por los refuerzos que tuvo. El Cacique le corta las alas a algunas figuras que no han tenido buenos años y que ahora ruegan para que llegue una opción de emergencia.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo deja atrás el mercado y trabaja para seguir presionando en la cima de la tabla. El Cacique se prepara para visitar a O’Higgins este sábado 21 de febrero a partir de las 18:00 horas.