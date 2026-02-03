Colo Colo inició esta semana con la sorpresiva noticia de que tres jugadores cortados volvieron a ser parte de los entrenamientos de Fernando Ortiz. Al parecer la dura derrota ante Limache obligó a reconsiderar su posición en el plantel, algo que abrió un montón de posibilidades.

Hablamos de Dylan Portilla, Bastián Silva y Bryan Soto, tres volantes que regresaron a las prácticas del Cacique justo después de ratificarse las partidas de Esteban Pavez y Vicente Pizarro.

Sin embargo, esta situación está lejos de ser algo deportivo, ya que obedece a un tema legal en el que sí o sí los albos deben tener mucha atención.

La razón por la que los tres cortados en Colo Colo volvieron

El motivo para entender todo esto es el contrato vigente con el club que mantienen los tres jugadores. Por lo mismo, en Colo Colo están obligados a mantenerlos entrenando junto al plantel a la espera de que encuentren un nuevo club.

Es más, si en el Cacique decidieran apartar a los tres involucrados, estos podrían hacer la denuncia correspondiente en la Dirección del Trabajo, lo que podría incluso llevar a una multa en el Estadio Monumental.

Bryan Soto volvió a Colo Colo después de estar a préstamo por cuatro temporadas seguidas. | Foto: Photosport.

Así las cosas, tanto Portilla, Silva y Soto están entrenando en Colo Colo, aunque sabiendo que no serán tomados en cuenta por Fernando Ortiz. No obstante, esta podría cambiar si es que la situación deportiva así lo amerita.

Cabe recodar que Dylan Portilla y Bastián Silva volvieron al Cacique luego de estar a préstamo en Deportes Limache en el 2025. Por su parte Bryan Soto estuvo bajo la misma modalidad en Deportes Iquique.

El próximo partido del Cacique

Los albos regresarán a la acción ante Everton este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

