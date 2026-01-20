Luego de la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central, Aníbal Mosa confirmó que no iban a fichar un reemplazante en la mitad de la cancha y por ende, el jugador que asumiría el puesto sería uno de los que ya estaban en el plantel.

Todo hacía indicar que quien reemplace a Pizarro era Bryan Soto. Sin embargo, el jugador fue descartado por Fernando Ortiz y ni siquiera lo llevó a Uruguay para la pretemporada.

Tras ser formado y debutar con Colo Colo en 2020, Soto fue enviado como préstamo a Deportes La Serena, Everton, Deportes Copiapó y Deportes Iquique. Precisamente de este último club retornó a Macul y con la salida del ‘Vicho’ a Argentina, parecía que sería el indicado para asumir con el rol, pero dentro de la convocatoria a la Serie Río de la Plata no estuvo su nombre y al parecer tendrá que volver a salir.

De hecho ante Olimpia, cuando Víctor Felipe Méndez salió sobre el final, quien entró como cambio fue el juvenil de 19 años, Matías Moya. Lo que parece indicar que él será el nombre que asumirá la responsabilidad durante el 2026.

Esta es otra de las decisiones que toma Ortiz dentro del plantel, más aún considerando que Bryan Soto en Deportes Iquique jugó 30 partidos. Disputando 1554 minutos y participando en Liga de Primera, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Además, con los Dragones Celestes, el mediocampista convirtió 2 goles. Uno ante Palestino y el otro ante Universidad de Chile, correspondientes a partidos de la Liga de Primera.

¿Sin Bryan Soto?: los mediocampistas que tiene Colo Colo

La salida de Vicente Pizarro no solo significó que se fue uno de los capitanes, también un mediocampista titular. Ante esta baja, Fernando Ortiz tiene que cambiar la fórmula que estaba ocupando a fines de 2025.

Dentro de las opciones que tiene el argentino en la mitad de la cancha están Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Arturo Vidal y Claudio Aquino, quienes fueron titulares en los dos primeros partidos de la Serie Río de La Plata. Aunque Vidal ocupo el rol de defensor central.

Pero además de estos eventuales titulares durante el año, también hay opciones como Esteban Pavez, Matías Moya y Rodrigo Catalán, quienes están a las órdenes de Fernando Ortiz. Principalmente Pavez, quien aún es capitán del equipo.

¿Cuándo debuta Colo Colo en partidos oficiales?

Fernando Ortiz deberá tomar decisiones pronto para elegir tanto el mediocampo, como el equipo completo que asuma el once inicial del 2026. La primera prueba de fuego será el próximo sábado 31 de enero, cuando Colo Colo visite a Deportes Limache en el arranque de la Liga de Primera.

Ahí el ‘Tano’ tendrá que ver quién finalmente reemplazará a Vicente Pizarro. Si es que aún cuenta con Arturo Vidal de defensa central. Así como también la titularidad de Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino, ante las variantes juveniles que tendrá a disposición.

