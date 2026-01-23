Últimas semanas previas al inicio de la temporada del fútbol chileno y Deportes Temuco prepara su Tarde Albiverde con miras a la Primera B. Ahí Marcelo Salas fue noticia por la organización de la cita.

Con miras al evento de este sábado 24 de enero, desde las 17:00 horas en el Germán Becker de Temuco, el Matador se movió rápido con un rival. Se trata de Colo Colo, su eterno archirrival como emblema identificado con la U.

El Indio Pije enfrentará a Colo Colo Proyección en la presentación de su plantel 2026, donde la falta de rivales motivó al Matador a “cruzar la vereda”. Por eso le dedicó emotivas palabras a los albos.

Marcelo Salas le agradece a Colo Colo

En la previa de la Tarde Albiverde, Marcelo Salas se refirió a las tratativas para amarrar rival en la jornada de presentación de plantel en Deportes Temuco. Ahí tuvo dichos para la ayuda de Colo Colo.

Salas sigue como dueño de Temuco/Photosport

“Costó encontrar rival, pero tuvimos la mano de Colo Colo que nos facilitó jugar contra su proyección y algunos jugadores que no vayan a los partidos que tienen comprometidos”, dijo de entrada.

Por eso, el Matador le explicó a su gente el por qué será un equipo de Proyección del Cacique el invitado. Al respecto aseguró que “no pudimos concretar con otros rivales. Se escucha mucho ‘algún equipo de Segunda División’, pero ellos parten recién en febrero”.

“Yo creo que lo más importante es la presentación de nuestro plantel, ver por primera vez en vivo al plantel 2026 y ahí empezar a sumar para que lleguen bien a la Copa Chile y el torneo”, cerró.