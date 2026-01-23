Con 12 goles en 28 partidos y jugando como extremo, el nombre de Iam González es la nueva joya que busca Colo Colo en el mercado. El joven delantero viene de romperla en su reciente préstamo con U de Conce, campeón de Primera B.

En Macul tienen la idea de replicar el modelo Lucas Cepeda fichando a joven figura de Primera B y el nacido en Deportes Iquique es el elegido. De hecho, el ariete ya entrena en el norte, donde alzaron la voz.

A sus 21 años, las grúas no solo de los albos vienen por él, por lo que la dirigencia nortina lanzó directo aviso. Cesare Rossi, presidente de los Dragones Celestes, aclaró la postura por la venta de Iam González.

Iquique se las canta clarita a Colo Colo

Iam González es la nueva carta que quiere Colo Colo para reforzarse en el mercado. El joven extremo y goleador de Iquique se deja querer en el mercado tras su campañón a préstamo en U de Concepción.

González y sus golazos en UdeC.

“vi la noticia, no hemos recibido llamado de dirigentes de Colo Colo ni su representante. Como gran parte de los jugares, tienen cláusula de salida y si algún equipo la paga, se debe respetar ese contrato”, dijo Rossi al medio Tierra de Dragones.

El presidente iquiqueño la tiene clara y recalcó que no van a regalar a su gran figura. Al respecto aseguró que “(González) es parte del plantel, anda bastante bien y esperemos sea un gran aporte en Iquique como lo fue en U de Conce, hace muchos goles”.

Iam González debutó en 2022 con los iquiqueños, jugando hasta el 2024 en el club. En 2025 partió a préstamo a la U de Conce campeona en Primera B, con tremenda campaña que terminó con 12 goles.