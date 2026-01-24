Universidad de Chile enfrentará esta noche a Universitario de Deportes, en un duelo que cerrará la llamativa Noche Crema, donde se presentarán los refuerzos del cuadro local, y que se jugará en Lima, Perú.

Será el primer duelo de los dirigidos por Francisco Meneghini con público, pero el último antes de iniciar la Liga de Primera 2026, donde el viernes deben recibir al Audax Italiano.

Por lo mismo, será un gran apretón para el cuadro azul, que deberá demostrar ante 70 mil personas el nuevo esquema que quiere su entrenador y si es capaz de dejar atrás el ciclo de Gustavo Álvarez.

Algo que Paqui sabe que le pesará como una mochila en los primeros partidos de la U, pero que confía en sacar adelante con un gran plantel.

Charles Aránguiz comandará al equipo de la U contra Universitario. Foto: U de Chile.

ver también Formación definida: Así jugará la U de Chile en amistoso ante Universitario en Lima

¿Qué dijo Paqui Meneghini del amistoso ante Universitario?

Fue en el arribo a la capital de Perú donde Francisco Meneghini habló del amistoso de Universidad de Chile contra Universitario.

Publicidad

Publicidad

“Será un lindo partido, contra un gran rival”, fueron las primeras palabras del entrenador argentino de los azules en declaraciones con el medio Best Cable Sports de Perú.

En ese sentido, apuntó que la importancia del duelo la tiene en que “la U es el campeón de Perú, es un equipo muy fuerte”, dejando en claro la trascendencia que esperan.

“Estamos en la fase de preparación, por lo que será un buen partido para ver cómo estamos previo a la competencia oficial”, finalizó.

Publicidad

Publicidad

Revisa sus declaraciones: