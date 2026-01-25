La primera final del año en el fútbol chileno estuvo llena de emoción, porque U. Católica y Coquimbo Unido definieron al campeón de la Supercopa en una extensa e infartante tanda de penales. Los piratas celebraron.

Luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, cruzados y coquimbanos debían definir el título desde los 12 pasos. Ambos lados patearon 10 penales en una tanda donde Coquimbo se impuso por 8-7.

El final fue polémico, porque la celebración de Diego Sánchez con la banca pirata hizo enojar muchísimo a los jugadores de la UC. Uno de los más molestos fue Gary Medel, quien vivía un partido aparte en el Estadio Sausalito.

Esta Supercopa le ofrecía al Pitbull la oportunidad de ganar no solo su primer título con los cruzados, sino el primero con un club en toda su carrera. Sin embargo, no pudo celebrar. Y su rabia fue evidente en el cierre del encuentro.

U. Católica pierde la Supercopa y Gary Medel sigue sin títulos en clubes

Con esto, Gary Medel mantiene su llamativa y lamentable estadística, porque sigue sin ganar títulos a nivel de clubes. En su palmarés, están la Copa América 2025 y la Copa América Centenario con la Roja como las dos coronas que ha logrado en sus 19 años de carrera deportiva.

En todo caso, hay varios desafíos para U. Católica este año. Los cruzados competirán a nivel local en la Liga de Primera, la Copa de La Liga y la Copa Chile, y a nivel internacional en la Copa Libertadores.