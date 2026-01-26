Tras perder la final de la Supercopa, nuevas noticias sacuden el entorno de Gary Medel. Es que desde el mundo del espectáculo dieron a conocer que el Pitbull sería padre nuevamente.

En lo concreto, el sitio especialista en farándula, Infama, reportó en sus redes sociales la noticia. Eso sí, sin aludir directamente al nombre del jugador de U Católica, pero sí mostrando pantallazos de la mujer que hizo el anuncio

“Nos llegó la información de que un reconocido futbolista chileno sería nuevamente padre, luego que se separó hace un par de años”, partió diciendo el citado medio. Ahí la información fue respaldada por la foto que remeció las redes.

Las fotos que aluden a nueva paternidad de Gary Medel

El medio Infama publicó historias de la eventual pareja de Gary Medel haciendo pública la noticia del que sería una nueva paternidad del jugador. Ahí, la cuenta de la mujer etiquetó al Pitbull junto a un test de embarazo y la ecografía.

La citada fuente publicó posteriormente una fotografía de la dueña de la publicación. Ahí aluden a que “ella sería la nueva pareja del Pitbull y la que subió la historia”.

Gary Medel tiene ya cinco hijos: los gemelos Gary Stevens y Alejandro, tras su relación con Alejandra Henríquez, además de tres con su ex esposa Cristina Morales. Ellos son Agustina, Alessandra y Danilo

El Pitbull no ha salido públicamente a confirmar o desmentir la información del sitio de farándula, aunque sí había hecho noticia en las últimas semanas en la prensa rosa. Ahí fue acusado de infidelidad a su actual pareja.

