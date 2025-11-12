Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
TV chilena

¿Será el futbolista? Periodista filtra chat erótico de Gary Medel y alerta infidelidad tras nuevo romance

Cecilia Gutiérrez dio a conocer registros que dice, pertenecen al Pitbull. Conversación con misteriosa mujer lo hizo tendencia en redes sociales.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Gary Medel en el centro de la polémica.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTGary Medel en el centro de la polémica.

Gary Medel nuevamente es tendencia en redes sociales y no por su impecable labor dentro de la cancha con U Católica. Es en el plano amoroso donde dio que hablar, tras filtrarse un chat con una misteriosa mujer.

Fue la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, quien lanzó la bombita diciendo que el registro pertenece al Pitbull. A poco de iniciar una nueva relación, el campeón de América con la Roja está en el ojo del huracán por dichos mensajes.

Mediante su cuenta de instagram, la comunicadora primero posteó una foto del jugador cruzado arribando de un viaje junto a Fran, su nueva pareja. Pero tras eso, vendría la imagen del escándalo.

Gary Medel y los mensajes eróticos por WhatsApp

Cecilia Gutiérrez destapó mensajes eróticos que, según su información, pertenecen a Gary Medel. El jugador de la UC se los envió a una mujer en medio de su nueva relación, según dio a conocer la comunicadora.

“Yapo, juntémonos. La Fran (su pareja) no cacnah na ni me revisa el celu. A ver la conch… Qué rica, la extraño po”, tecleó el Gary, según el registro compartido por la periodista.

Publicidad

Ante la respuesta de la mujer que filtró el chat, quien preguntó por la polola de Medel, el propio futbolista le bajó el perfil al tema diciendo “No estoy ñay”, siendo tendencia en redes sociales.

Hasta ahora no se ha pronunciado oficialmente el Pitbull sobre el tema para desmentir o reconocer el chat, pero en redes sociales los ágiles hinchas del fútbol y la farándula se dieron un festín con la frase “romántica” del jugador.

El chat que acusa al Pitbull:

Publicidad
Lee también
Mundialista clave en la UC revela una intimidad: "En la interna decimos..."
Universidad Católica

Mundialista clave en la UC revela una intimidad: "En la interna decimos..."

La larga lista de bajas que tiene la UC para su duelo clave contra O'Higgins
Universidad Católica

La larga lista de bajas que tiene la UC para su duelo clave contra O'Higgins

Duro castigo a Gary Medel tras expulsión en el clásico universitario
Universidad Católica

Duro castigo a Gary Medel tras expulsión en el clásico universitario

Cuatro arqueros vuelven a Colo Colo de sus préstamos: ¿alguno se queda?
Colo Colo

Cuatro arqueros vuelven a Colo Colo de sus préstamos: ¿alguno se queda?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo