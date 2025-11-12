Gary Medel nuevamente es tendencia en redes sociales y no por su impecable labor dentro de la cancha con U Católica. Es en el plano amoroso donde dio que hablar, tras filtrarse un chat con una misteriosa mujer.

Fue la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, quien lanzó la bombita diciendo que el registro pertenece al Pitbull. A poco de iniciar una nueva relación, el campeón de América con la Roja está en el ojo del huracán por dichos mensajes.

Mediante su cuenta de instagram, la comunicadora primero posteó una foto del jugador cruzado arribando de un viaje junto a Fran, su nueva pareja. Pero tras eso, vendría la imagen del escándalo.

Gary Medel y los mensajes eróticos por WhatsApp

Cecilia Gutiérrez destapó mensajes eróticos que, según su información, pertenecen a Gary Medel. El jugador de la UC se los envió a una mujer en medio de su nueva relación, según dio a conocer la comunicadora.

“Yapo, juntémonos. La Fran (su pareja) no cacnah na ni me revisa el celu. A ver la conch… Qué rica, la extraño po”, tecleó el Gary, según el registro compartido por la periodista.

Ante la respuesta de la mujer que filtró el chat, quien preguntó por la polola de Medel, el propio futbolista le bajó el perfil al tema diciendo “No estoy ñay”, siendo tendencia en redes sociales.

Hasta ahora no se ha pronunciado oficialmente el Pitbull sobre el tema para desmentir o reconocer el chat, pero en redes sociales los ágiles hinchas del fútbol y la farándula se dieron un festín con la frase “romántica” del jugador.

El chat que acusa al Pitbull:

