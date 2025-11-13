El mediocampista de la selección chilena, Felipe Loyola, trabaja en Rusia de cara al los amistosos que La Roja jugará en Sochi ante el local y frente a Perú. Tras un nuevo fracaso en eliminatorias, el volante de los registros de Independiente pide apoyo a los hinchas pero iniciar un nuevo camino.

“Mi llamado va netamente a apoyar, porque hay muchos jóvenes están haciendo sus primeros pasos en la selección y obviamente es difícil tener la responsabilidad de representar al país”, dijo Loyola.

Agregó que “lo que se le pide a la gente es que nos apoyen, que en el proceso nuevo van a haber momentos donde nos va a salir todo y van a haber momentos donde vamos a sufrir. Es parte de ir construyendo el camino para el Mundial que viene, para la Copa América que viene y que sepan que de nuestro lado vamos a dar todo”.

Ya enfocado en lo que respecta al plantel, Loyola irradia optimismo y compromiso. El volante confía en lo que pueda hacer la selección chilena de aquí en adelante, de menos a más si es necesario.

Loyola: La Roja dio vuelta la página

“Hay muchas ganas, cada uno está haciendo lo mejor posible en sus clubes para cuando nos toque jugar por la selección estar preparados de la mejor manera. El grupo desea conseguir cosas importantes y eso es súper importante dentro de lo grupal”.

Loyola pide a los hinchas que apoyen el nuevo proceso de La Roja y se mostró orgulloso en la previa del amistoso contra Rusia.

Añadió que “hay una competencia sana en el plantel, así que estoy muy contento por el grupo que se está armando y por el hambre que se muestra en el día a día. El simple hecho de estar representando al país, a la selección, no hay mayor motivación que esa”.

“Es el sueño de todo jugador el representar al país, así que creo que es la motivación más grande. Te hablo desde lo personal, yo creo que mis compañeros piensan igual que yo. Cada vez que me ha tocado representar a mi país se vive una sensación única y qué mejor que representarlo acá en el extranjero”, expone.

Felipe Loyola sentenció que “ya conversamos como grupo, dimos vuelta a la página de lo que pasó y sabemos que estamos en un proceso nuevo que se está trabajando día a día”.

