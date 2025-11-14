Blazzt es uno de los tres chilenos que dirán presente en Red Bull Batalla Nueva Historia el próximo 29 de noviembre en Buenos Aires, Argentina. El jurado nacional habló de todo con RedGol y se mostró honrado de ser considerado para el evento de celebración de los 20 años. Además, contó sobre cuál es la batalla que más espera ver en la competencia.

Cabe recordar que el mítico juez de DEM Battles es uno de los cinco elegidos junto a Dtoke, Kim, Jayco y El B para definir a los ganadores de las batallas más esperadas del año.

Ante eso, comentó lo siguiente: “Siempre es un honor ser considerado para eventos tan importantes, me da la sensación de haber hecho las cosas bien y de haber aportado un granito de arena a la disciplina”.

AUSENCIA DE MC’S CHILENOS

Algo que llamó la atención entre los fanáticos del freestyle fue la ausencia de un MC chileno en la competencia. A pesar de no tener campeones internacionales, Blazzt deja en claro que esta no es una buena decisión por parte de la organización.

“No tengo creencia al respecto. No se de dónde nace la decisión, pero claramente es un desacierto el desaprovechar los talentos locales cuando está demostrado que tienen buen nivel”, explicó.

Eso no fue todo, porque entre los freestylers que pudieron ser incluidos en Nueva Historia dio un potente listado y comentó que “con 16 solamente creo que se quedan bastantes fuera, hubiese estado bueno ver un Kaiser, Dtoke, Wos, Valles T, Reverse, El Menor, y así un montón más”.

NOVEDOSO FORMATO

Algo que sorprendió a todos fue el cambio de formato de Red Bull Batalla, en donde para este evento los MC’s serán agrupados por épocas, algo que para Blazzt es una idea brillante.

“Creo que es la columna del evento, ya que al principio no entendía muy bien como iban a decidirse las batallas y al entender que cada grupo competirá con sus contemporáneos todo tuvo coherencia”, sentenció.

En esa misma línea, avisó cuáles son las batallas que más espera ver en Nueva Historia y reveló que “por la nostalgia me gustaría ver un Invert vs Arkano, pero también me gustaría ver un Bnet vs Chuty”.

