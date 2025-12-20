Es tendencia:
Mercado de fichajes: Ñublense sorprende con anuncio de Pablo Calderón y tiene listo a crack de Primera B

Los chillanejos siguen renovando el plantel 2026. Entre continuidades y fichajes, los hinchas tuvieron noticias en la reciente jornada.

Por Nelson Martinez

El argentino es hermano del defensa de la U.
Ñublense de Chillán sigue renovando su equipo versión 2026. Si ya anunciaron que Juan José Ribera será el nuevo DT, hay importantes continuidades que estamparon la firma.

Tal es el caso de Pablo Calderón, defensa argentino hermano de Franco, el defensa de U de Chile. El chillanejo fue cuestionado en sus primeros partidos vestido de rojo, pero el club sorprendió anunciando su continuidad.

Junto a él, también siguen con contrato vigente el portero Nicola Pérez, Matías Plaza, Diego Sanhueza, Jovany Campusano, Alex Valdés, Giovanny Ávalos, Lucas Molina y Daniel Saavedra.

Así anunció Ñublense a Calderón y van por otro fichaje

“Informamos que Deportivo Ñublense hizo efectiva la opción de compra por el jugador Pablo Calderón”, partió diciendo el club en sus redes sociales. El defensa argentino arribó esta temporada al club, desde Deportivo Madryn.

Calderón se logró consolidar en el equipo /Photosport

El jugador que seguirá el 2026 en los Diablos Rojos tuvo 20 participaciones en el equipo y no anotó goles. Sin embargó, Juan José Ribera decidió apostar por él como su patrón de la defensa.

Pero no será el único que arriba, ya que según supo RedGol, Ñublense tiene avanzadas negociaciones para fichar a Joaquín González. El lateral que juega de extremo viene de jugar 34 minutos con Curicó Unido, en la Primera B.

González prepara maletas más al sur

Con ese panorama, el club de la región de Ñuble toma forma tras controvertidas salidas de emblemas. Ahí, destaca el adiós de Patricio Rubio, Carlos Labrín, Rodrigo González, Pedro Sánchez y Bayron Oyarzo.

