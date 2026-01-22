Ñublense no detiene el mercado de pases y sigue moviéndose con fuerza. Este miércoles se oficializó la llegada del volante argentino Ignacio Tapia como nuevo refuerzo para afrontar la temporada 2026 del fútbol chileno.

El mediocampista de 21 años, arriba al elenco rojo tras su paso por Belgrano de Córdoba. El jugador llegó a Chile en calidad de préstamos y estará un año con los rojos.

Desde la institución chillaneja destacaron la juventud del volante y la experiencia en categorías inferiores en la selección de Argentina. La apuesta apunta a sumar intensidad y variantes en la zona media del equipo.

Con este movimiento, Ñublense reafirma su intensión de conformar un plantel competitivo, equilibrando nombres con recorrido y futbolistas jóvenes que puedan consolidarse durante la temporada.

El mercado rojo sigue activo en Chillán

La llegada de Tapia se transforma en la décima incorporación del cuadro rojo para la temporada 2026. Los que llegaron fueron: Carlos Salomón, Hernán Muñoz, Joaquín González, Manuel Rivera, Felipe Campos, Franco Rami, Diego Céspedes, Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar.

El intenso mercado reflejo el objetivo del club de ser protagonista tanto en la Liga de Primera como en las competencias paralelas, donde Ñublense buscará avanzar con un plantel más profundo.

El desafío para Tapia será adaptarse rápidamente al fútbol chileno y ganarse un lugar en el mediocampo. Ñublense aspira a mejorar su rendimiento y consolidarse como un competidor activo de la temporada 2026.