Colo Colo vive una jornada clave para lo que será el futuro de su principal figura. Lucas Cepeda no jugó ante Peñarol y arma las maletas para dejar el Cacique rumbo a Europa, desde donde hubo un llamado de última hora.

Si bien todo parecía encaminado para que el ex Santiago Wanderers se fuera al Elche de España, un telefonazo de un subcampeón de UEFA Champions League sacudió todo. Tanto, que incluso hubo una reunión entre el propio jugador y el DT del club europeo.

La situación de inmediato fue atendida en la dirigencia, donde tomaron una drástica postura ante las negociaciones en curso. Esto, tratando de buscar lo mejor para todas las partes.

Lucas Cepeda recibe un llamado de última hora para dejar Colo Colo

Justo cuando Lucas Cepeda estaba subiendo al avión rumbo a España para firmar con el Elche, llegó una inesperada oferta. Colo Colo recibió un telefonazo de uno de los clubes más importantes de Europa, lo que tiene en veremos el futuro del extremo.

Lucas Cepeda se deja querer en el mercado y Colo Colo se frota las manos. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, durante el partido ante Peñarol llegó una nueva propuesta desde Grecia. “Ayer entró el Panathinaikos, está hoy cuartos en la tabla y lejos del puntero PAOK“, señaló.

El elenco griego, subcampeón de la UEFA Champions League en la temporada 1971, trató de dar un golpe de última hora con Lucas Cepeda. “Incluso tuvo una conversación vía Zoom con Rafa Benitez, entrenador“, enfatizó el reportero albo.

La situación tomó por sorpresa a todos y en Colo Colo decidieron dejarle todo en manos a Lucas. “La oferta era igual a la del Elche, entonces quedaba todo en la decisión de Cepeda“.

Aunque pese al interés, el ex Santiago Wanderers agradeció el interés pero se inclinó por ir a España. Los motivos son varios, pero el principal es el idioma y estilo de juego que le calza perfecto para ir a lucirse.

Lucas Cepeda está esperando el visto bueno de la dirigencia para dejar Colo Colo y partir a Europa. El extremo da el salto que tanto quería y se suma a la legión de chilenos en el extranjero.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda se deja querer antes de partir de Colo Colo, donde logró disputar un total de 72 partidos oficiales. En ellos marcó 15 goles, dio 8 asistencias y alcanzó los 5.173 minutos dentro del campo de juego.