Colo Colo vendió a Lucas Cepeda, pero las cifras no dejan una buena sensación. Así lo manifestó Sebastián Roco, quien cuestionó el negocio que hicieron en Macul.

Cepeda fue una de las grandes figuras de los Albos en el título nacional de 2024, además de ganarse un puesto en La Roja. Sus buenas actuaciones rápidamente llamaron la atención de clubes extranjeros, por lo cual el Elche de España se la jugó por su fichaje.

La crítica de Roco a Colo Colo

Para los hinchas de Colo Colo no termina de cerrar los montos de la partida de Lucas Cepeda. Los Albos pagaron 1,7 millones de dólares a Santiago Wanderers por el 100% del pase del extremo. Ahora, venden el 70% de su carta por 2,2 millones de dólares a Elche.

A ojos de cualquiera, el negocio no es bueno, sobre todo considerando las grandes condiciones Cepeda, quien fue figura en Copa Libertadores y la selección chilena. Los problemas financieros en Macul habrían empujado al club a aceptar esta oferta, algo que criticó Sebastián Roco.

“¿En lo económico? Una mierda”, indicó el ex defensa de La Roja en el programa Marca Personal de Radio La Metro. Roco cuestiona que un jugador como Cepeda, siendo figura de Colo Colo, pueda valer un precio tan bajo.

“Desde lo económico, creo que todos estamos de acuerdo que no es un jugador para 2.2 millones por el 70 por ciento“, reflexionó Sebastián Roco. De todos modos, el ex jugador de Cobreloa y Wanderers también es realista en que la Liga de Primera no es muy bien vista desde el extranjero.

“Tampoco me puedo tirar por 7 millones porque hoy en día está desvalorizado el fútbol chileno”, lamentó Roco. Cepeda se integrará a Elche de España, club que marcha en el 8° lugar de La Liga y tiene opciones de jugar competiciones europeas en la siguiente temporada.