Universidad de Chile

Toselli presiona a U de Chile: “Hace mucho tiempo no somos campeones, necesitamos el título”

Toselli habló en la previa del debut de la U en la pretemporada: la necesidad de título del Chuncho y el estreno oficial contra Audax.

Por Diego Jeria

Universidad de Chile enfrenta a Universitario de Deportes en Perú, por el primer y último amistoso público de pretemporada. En la previa del partido válido por la Noche Crema en Perú, Cristopher Toselli habló con la transmisión de TV Perú.

“Jugamos a mitad de semana a puertas cerradas contra Santiago Wanderers, y se suspendió el partido ante Racing por los incendios que hubo en nuestro país”, explicó el arquero azul que será titular este sábado por la lesión de Gabriel Castellón.

El experimentado golero agregó que “es un lindo desafío, importante y a estadio lleno, es una fiesta de Universitario y esperamos estar a la altura porque nosotros nos preparamos para el viernes debutar en el torneo nacional“.

Toselli y el primer objetivo de la U 2026

Debutamos contra Audax Italiano, será rival complicado, pero jugamos de local con nuestra gente. Y un partido internacional ayuda a afinar detalles para llegar de la mejor forma al primer partido“, complementó.

Sobre Universitario, Toselli manifestó que “sabemos que es un equipo grande que tiene afición muy bonita, vimos un poco de los videos de su nuevo esquema, conozco a algunos de sus jugadores y sabemos lo importante que es Universitario en Perú”.

por otro lado, el meta manifestó que “nuestro primer objetivo es ser campeón en el Chile, hace mucho tiempo que la U no lo es y por lo grande que es este club estamos necesitados del título, eso va de la mano con volver a la Copa Libertadores“.

“Tenemos la pre Copa Sudamericana con Palestino, pero primero Universitario. Más que aguar la fiesta tenemos que imponernos, ser protagonista, tenemos un técnico nuevo que quiere mostrar su filosofía de juego, y si con eso le aguamos la fiesta, buenísimo”, sentenció Toselli.

